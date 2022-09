Een nacht in het museum

De ene museumbezoeker kijkt gemiddeld 27 seconden naar een kunstwerk, de ander droomt ervan om er een slapeloze nacht lang mee door te brengen. Thomas Vanderveken gaat – uiteraard – voor de tweede ervaring. De perfecte aanleiding daartoe diende zich aan met de heropening van het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA), dat na jarenlange, dure verbouwingen op 24 september opnieuw toegankelijk is. In de voorbije weken sloeg Vanderveken er zijn tent op om samen met een bekende gast bij één werk te overnachten. Zijn eerste bijslaap is acteur Wim Willaert, met wie hij bivakkeert voor De aanbidding der koningen van Pieter Paul Rubens. Willaert bekent overigens meteen dat hij niet zo veel heeft met de overdaad van de beroemde meester. Op 27 september kijkt Vanderveken met Sarah Vandeursen naar Jean Fouquets Madonna omringd door serafijnen en cherubijnen. In de slotaflevering (op 4 oktober) focust de presentator met Jaouad Alloul op De intrige van James Ensor.

Dinsdag 20/9, Canvas, 21.20