‘Televisie maakt vergeetachtig. De bioscoop maakt herinneringen’, orakelde de recent overleden Jean-Luc Godard ooit, en wie de proef op de som wil nemen, kan ook dit jaar terecht bij Film Fest Gent. De 49e editie van Belgiës grootste filmfestival belooft alvast de nodige memorabele momenten. De openingsfilm is Close, de nieuwe parel van Vlaams goudhaantje Lukas Dhont, die dit jaar al harten veroverde in Cannes. Verder op het menu: nieuw werk van gerenommeerde filmauteurs als Ulrich Seidl, Cristian Mungiu, Mia Hansen-Løve en Florian Zeller, en nieuwe docu’s over meesters als David Lynch, Jane Campion en – jawel – wijlen Godard. Daarnaast worden de spotlights opnieuw gericht op filmmuziek met de jaarlijkse World Soundtrack Awards, terwijl goed volk als Céline Sciamma en David Lowery passeert voor een talk en de boomende Zuid-Koreaanse cinema in de kijker wordt gezet. Prettige herinneringen verzekerd dus, met onze Film Fest Gent-special als handige en verdomd lezenswaardige gids.

© National