Early James***

Zijn wieg stond 29 jaar geleden in Alabama, hij verpleegt zijn croon met Scotch en schuurpapier van het merk Tom Waits en werd in 2019 aan de mouw getrokken door Dan Auerbach met de vraag of hij alsjeblieft zijn debuutplaat mocht producen. Frederick James Mullis Jr. is een oude bluesman in de huid van een jonge lonesome cowboy, met een door voodoospreuken gezegende gitaar rond zijn nek. Op deze tweede langspeler paradeert hij met rustieke americana, soms gekneed tot een lynchiaanse wals (Straightjacket for Two), elders snot uit de neus katapulterend (Harder to Blame) of lekker langoureus uitgestrekt met zwoel orgel en hypnotiserende slide (Racing to a Red Light). Ook rare tijden zijn van alle tijden.

Strange Time to Be Alive Rootsrock Easy Eye Sound