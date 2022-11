De Engelse pianist Duval Timothy kunt u kennen van zijn samenwerking met Kendrick Lamar, de sample die Solange bij hem haalde of van zijn eigen platen, een mix van jazz, ambient, koorharmonie en avant-garde. De minimalistische composities die hij aan allerlei klavieren ontlokt (zijn piano’s mogen kaduuk zijn, als ze maar eerlijk klinken), laat hij allerlei close encounters of the third kind beleven met micro-elektronica, drones, noise of veldopnames. Er is dus interactie maar geen conventionele, en veel verwondering waarbij er soms wel wat lijkt te wringen, maar uiteindelijk steeds in de mooie zin. Zo wemelt het op het verrassende Meeting with a Judas Tree van de intrigerende texturen.

K.B.

Meeting with a Judas Tree ambient jazz Carrying Colour