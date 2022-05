Een epische Amerikaanse film over WO II zónder Amerikanen? Als Christopher Nolan, de man achter de gelaagde blockbusters Inception (2010), Interstellar (2014) en het recente Tenet (2020) zich aan een oorlogsfilm waagt, kun je zoiets verwachten. Toch was er niemand die zich in 2017 door Dunkirk bekocht voelde: Nolan wipte losjes over de hooggespannen verwachtingen met een zenuwslopende thriller over de evacuatie van 300.000 geallieerde strijdkrachten uit de Noord-Franse haven Duinkerke in mei 1940. De regisseur snelt de ingesloten troepen tegemoet van over land, zee en uit de lucht en monteert het geheel tot een adembenemende trip die je doet vergeten dat ook superster Harry Styles deel uitmaakt van de uitgebreide ensemblecast. Met Dunkirk, volgens veel critici zijn beste, trok Nolan de oorlogsfilm eigenhandig uit de impasse waar die sinds Spielbergs Saving Private Ryan (1998) in verzeild was geraakt. Zelfs de heroïek voelde nieuw aan.

Vrijdag 27/5, Canvas, 21.20