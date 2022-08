Paul Baeten is schrijver van romans en tv-reeksen – begin dit jaar nog Twee zomers op Eén. Elke week bijt hij zich hier vast in maatschappij en popcultuur.

Onlangs had je dat veelbesproken idee van Dries Van Langenhove op Twitter: een experiment om eens een tijdje lang een stad enkel met etnische Vlamingen te vullen en de multiculturele verrijking terug te draaien.

Alvast twee zaken zijn nu bewezen: het Vlaams Belang is een regelrechte nazipartij, met het verschil dat de nazi’s een beter gevoel voor humor hadden, anders hadden ze nooit meegespeeld in ’Allo ’Allo! En: de norm in Vlaanderen is zodanig naar rechts opgeschoven dat de maatschappelijke strijd al lang verloren is.

Maar het zou niet de eerste keer zijn dat we een hoop raszuivere Kaukasiërs met unchecked ego’s en te veel opgejutte hormonen samen zetten als experiment. En in het verleden liep het altijd goed af. Zo goed dat we nu weten: als er meer dan vier witte mannen ergens samenkomen met een plan, begin dan maar te filmen want hier gaan we 20, 30, 50 of 100 jaar later nog documentaires over moeten maken.

Trainwreck: Woodstock ’99. Gezien? Loopt zo goed af, dat experiment. En chapeau voor wie daar een zwarte of een bruine of wat-dan-ook-dat-niet-wit-ismens door het beeld ziet lopen. Ja, oké: James Brown mocht openen, als een lachende portier voor de komende vier dagen aan kutacts uit de white 90s.

Nog een interessante recente case: de kampioenschappen atletiek in Munchen. Wat lopen godverdomme die onraszuivere zogezegde Britten, Fransen, Italianen en Duitsers daar al die medailles te winnen! Die zijn zwart! Dat kan toch niet? Hitler verloor tenminste nog eerlijk en volledig raszuiver alles wat er te verliezen viel in Berlijn 1936.

Voorstel om alles duidelijker te maken: iedereen loopt voor het land waarin men ooit van kwam, zo kan de witte mens weer zegevieren. Enfin… Op provinciaal niveau, in die experimentele wereld waarin enkel raszuivere witten mogen meedoen. Verwacht wordt dat Kenia, Ethiopië en Kameroen plots hectaren land gaan moeten vrijmaken voor hallen vol goud en zilver, wat slechte pr is, maar – oplossing! – we schaffen het WK gewoon af, net als de Olympische Spelen en eender welke andere competitie buiten vogelenpik en minigolf.

Ik moet bekennen dat ik op één vlak een zekere vorm van segregatie wel toejuich: taal. Als ik nog één witte tante met een Audi Q3 uit een verkaveling tussen Mechelen en Antwerpen hoor zeggen dat het te lit gaat worden zolang haar vriendin Nele weer niet te extra gaat doen en haar booty gewoon op een stoel neerzet…. Giirrrrrlll, dan gaat er ergens iets in mijn hoofd ontploffen, denk ik fr fr. No cap, Katleen, sheesh.

Dries Van Langenhove zijn taal is een gevaar, zijn ideeën zouden elk mogelijk alarm moeten doen afgaan en zijn partij zet omdat ze nog nooit een meter heeft moeten bewijzen al decennia lang de toon en doet ons met hulp van de bange andere partijen geloven dat alle Vlamingen racisten zijn. Dat is ofwel bullshit, ofwel gewoon waar. En als het waar is, dan stel ik voor dat we bij wijze van experiment een land scheppen waar raszuivere racisten niet binnen mogen. Wie zet dat op Twitter?