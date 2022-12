Drie kijktips voor een cinefiele kerstvakantie

Netflix heeft meer te bieden dan alleen Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Guillermo del Toro’s Pinocchio

De marionet die een echte jongen wil worden, was de laatste jaren al opvallend vaak op ons scherm te zien. Als we zouden ontkennen dat we Geppetto en zijn zoon stilaan beu zijn, dan zou onze neus een flinke groeispurt krijgen. Wellicht besliste coregisseur Guillermo del Toro (hij maakte de film samen met Mark Gustafson) daarom om zijn naam expliciet in de titel van de film te zetten. Als de duistere sprookjesverteller achter Pan’s Labyrinth en The Shape of Water zijn eigen draai aan het verhaal geeft, dan willen we Pinocchio gerust nog een laatste kans geven. Dat Del Toro de setting verplaatst naar het Italië van Mussolini helpt ook.

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Hoe vaak heeft u tijd om een drie uur durend pseudozelfportret van een filmauteur te bekijken? Deze film van Alejandro González Iñárritu, een succesvolle Mexicaanse cineast die in LA woont, vertelt het verhaal van Silverio Gama, een succesvolle Mexicaanse cineast die in LA woont en terug naar zijn geboorteland trekt om daar gevierd te worden voor zijn verwezenlijkingen. Zelf beweert Iñárritu dat de film fout wordt begrepen en helemaal niet autobiografisch bedoeld is, maar het is moeilijk om de link níét te zien. Is Bardo een pretentieuze egotrip of een diepzinnig, Fellini-achtig sprookje? Beslis vooral zelf.

White Noise

Dankzij films als Frances Ha en Marriage Story staat regisseur Noah Baumbach bekend als een spilfiguur van de mumblecore: films die de nadruk leggen op natuurlijk acteerwerk en die spontane dialogen belangrijker vinden dan plotverloop. Die aanpak lijkt niet meteen te rijmen met Don DeLillo’s White Noise, een postmodern meesterwerk over een gezin dat vlucht van een naderende gifwolk. Niet omdat de roman onverfilmbaar wordt geacht – dat zeiden ze over Lord of the Rings ook – maar omdat DeLillo’s literaire stijl vol symbolische zwaarte ver buiten Baumbachs comfortzone lijkt te liggen. Maar aangezien hij met razend interessant bronmateriaal aan de slag gaat, belooft het resultaat op zijn minst te intrigeren. En anders kunt u volgend jaar eens een roman voor Kerstmis vragen.