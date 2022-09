Drea (Camilla Mendes) is de populairste meid van de school, tot er een seksvideo van haar wordt gelekt. De onzekere nieuwkomer Eleanor (Maya Hawke) krijgt het lastig omdat iemand valse geruchten over haar heeft verspreid. De twee meisjes sluiten daarop een pact om wraak te nemen op elkaars pestkop. De premisse van Alfred Hitchcocks Strangers on a Train (1951) – twee vreemden ruilen van misdaad – wordt in Do Revenge niet voor het eerst hernomen, maar regisseur/coscenarist Jennifer Kaytin Robinson verplaatst de actie naar een high school en vervangt het zwart-wit door tenenkrullende pastelkleuren. Robinson trad eerder dit jaar voor het voetlicht als coscenarist van Thor: Love and Thunder. Haar donkere wraakkomedie beschikt over de look, de lichtheid en de star power om voor Netflix een dikke najaarshit te worden.

Nu op Netflix