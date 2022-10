In Stranger Things speelt Joe Keery Steve Harrington, het bekeerde alfamannetje. Op zijn tweede soloalbum Decide is hij Djo, een nostalgische popmuzikant. Na Maya Hawke is Keery de tweede telg uit de Netflix-reeks die deze maand muzikaal uit de hoek komt. Met zijn soms psychedelisch getinte, in kwikzilveren melodieën en gepolijste falsetzang gegoten synthpop leunt hij het dichtst aan bij de eightiessoundtrack van de reeks – Kate Bush! Limahl! On and On refereert naar Tame Impala in de harmonieën en naar Daft Punk in de tekst (‘we’re human after all’), vocodereffecten dikken het retrofuturistische sfeertje aan tijdens Runner en Climax. Iets te vaak denken we ‘Phoenix doet dit echt wel beter’, maar al bij al niet slecht, voor een acteur.

Djo Decide synthpop AWAL

