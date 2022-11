Hoewel Disney in de jaren negentig al eens experimenteerde met live-actionfilms over 101 gevlekte puppy’s, zette het met de komst van Enchanted in 2007 eigenlijk pas echt het tijdperk van het vleesgeworden Disney-sprookje in gang. Een prinses genaamd Giselle (Amy Adams) ontsnapt haar sprookjesachtige animatieleven en belandt in het minder sprookjesachtige New York. Vijftien jaar later woont de prinses in de sequel Disenchanted nog steeds samen met haar Robert (Patrick Dempsey) en diens dochter en kochten ze een op te frissen woning in een buitenwijk van de stad. Wanneer het leven daar minder magisch is dan verhoopt, wenst Giselle dat de wereld meer als een sprookje was. Alleen staat ze er niet bij stil dat de rol van een stiefmoeder in het gemiddelde verhaal iets anders oogt dan die van een prinses.

Vanaf vrijdag 18.11, Disney+