De psychologe Suzanne Mathis (Emily Deschanel) krijgt het onzalige idee om een tienermeisje in huis te nemen dat op de vlucht is voor een satanische sekte. Maar dat valt niet in goede aarde bij Suzanne’s dochter Jules (Xaria Dotson): hun nieuwe huisgenoot verstoot haar uit haar slaapkamer, verpest haar carrière bij de schoolkrant en begint met haar crush te flirten. Al gauw zit de sekte ook hen op de hielen. Dat klinkt misschien als de van de pot gerukte premisse van een haunted-housereeks, maar als we Daria Polatin – auteur van het gelijknamige boek uit 2017 en tevens showrunner van de reeks – mogen geloven, is Devil in Ohio gebaseerd op een waargebeurd verhaal waarvan de details niet werden vrijgegeven uit respect voor de bronnen. Om de spanning luister bij te zetten, verzonnen Polatin en het schrijversteam een eigen sekte en schreven ze flarden van de bijbehorende cultbijbel The Book of Covenants.

Vanaf vrijdag 2/9, Netflix