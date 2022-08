Diep in de festivalzomer – en diep in Wallonië – is er deze Deep in the Woods, een feeëriek familiefestival dat avontuurlijke muziek koppelt aan een ontspannen kader. Geen drie dagen podiumpendelen hier: met onder meer Lander & Adriaan, Bobbi Lu, Aili (foto), Yves Jarvis en Nah staan er maar 18 namen op de affiche, verspreid over drie dagen.

9-11/9, Heer-sur-Meuse, www.deepinthewoods.be