De zomerhits van 2022

Van Harry Styles tot Margriet Hermans: dit was het geluid van de zomer.

De grootste zomerhit – As It Was van Harry Styles

Eigenlijk was de lead single van Harry’s House tijdens de lente al een gigahit, maar toch werd As It Was, goed voor meer dan een miljard streams, onlangs door Spotify uitgeroepen tot dé zomerhit van 2022, samen met Running up That Hill van Kate Bush. De kans is dan ook reëel dat u de voorbije maanden minstens één keer ‘Leave America’ hebt mee geschreeuwd.

De langst uitgestelde zomerhit – Running up That Hill van Kate Bush

Het verhaal kent u intussen al: Running up That Hill (A Deal with God) groeide dankzij een sleutelscène in het vierde seizoen van Stranger Things uit tot de verrassendste monsterhit van het jaar. Zevenendertig jaar na de oorspronkelijke release overspoelde Kate Bush plots TikTok, clubs en hitlijsten. Bij wie de zomer van 1985 bewust heeft meegemaakt zorgde dat voor een muzikale déjà vu.

De old-school zomerhit – Trompeta van Willy William

De titel en de artiest zeggen u misschien weinig, maar Trompeta van de Franse Willy William viel dit jaar onmogelijk te ontwijken. Al had het nummer evengoed in 2002 of 2012 uitgebracht kunnen zijn. De cheesy trompetjes, de oh-oh-ohs en blambadambadams, de air horns: zowat alle zomerhitclichés passeren de revue. Er zijn nog zekerheden in het leven.

De knaldrangzomerhit – Break My Soul van Beyoncé

Break My Soul, de eerste single van Beyoncés nieuwe plaat Renaissance, was voorbestemd om een zomerhit te worden. Het ultradansbare housenummer verscheen aan de vooravond van de zomer, knipoogt naar het nostalgische Show Me Love van Robin S en leent zich met lyrics als ‘I just fell in love, and I just quit my job / I’m gonna find new drive’ tot de ultieme knaldrangschijf.

De onderschatte zomerhit – About Damn Time van Lizzo

Oftewel: de hit die u deze zomer vaker hebt gehoord dan u zelf doorhad. About Damn Time wist zich met zijn luchtige discovibe, empowerende boodschap en snappy oneliners langzaam maar zeker naar de top te hijsen om er zich vervolgens als de soundtrack van de zomer te nestelen. Vulture noemde het niet voor niets ‘de Get Lucky van dit seizoen’.

De zomerhit die niemand zag aankomen – Lekker blijven hangen van Margriet Hermans

Het is een cover van She’s after My Piano van 2 Fabiola, het wordt gezongen door een 68-jarige zangeres die al sinds de nineties geen hit meer had gescoord en er hoort een stoomtreindanspasje bij. Maar we kunnen er niet omheen: Margriet Hermans’ Lekker blijven hangen lanceerde een bescheiden TikTok-trend, kreeg een danceremix en werd door Radio 2 uitgeroepen tot de zomerhit van 2022. Had niemand kunnen voorspellen.

