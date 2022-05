De tussenstand

Muziek reikt veel verder dan we denken. Met zijn nieuwe boek Hoor breekt muziekfilosoof en muzikant Tomas Serrien uw luistergewoontes open.

Tomas Serrien: Iedereen draagt een dagelijkse soundtrack met zich mee, een soort gids als het ware, die vaak is gelinkt aan je persoonlijke smaak. Maar ik vond het boeiend om die gids zelf eens in vraag te stellen. Zo teken ik zes verschillende luistervormen af waarmee je kunt ontdekken wat voor luisteraar je bent. Zijn voorspelbare patronen belangrijk voor jou? Tonaliteit? Vind je dat muziek een auteur moet hebben? Voor elke luistervorm heb ik een playlist samengesteld. Zo kun je je onderdompelen in klanken die je anders misschien nooit zou tegenkomen en ga je nadenken over de culturele en biologische factoren die – zonder dat je het weet – jouw concept van muziek bepalen.

Je schrijft dat iedereen een muzikaal thuisgevoel heeft, een referentiekader zeg maar. Zelf drum je in de postpunk- en indierockgroepen Disorientations en Bat Eyes. Welke ‘vreemde’ klanken zijn bij je opzoekwerk blijven hangen?

Serrien: De muziek van de Kaluli, een volksstam op Papoea-Nieuw-Guinea die vogelgeluiden nabootst, is me heel sterk bijgebleven. Ze geloven dat vogels de geesten zijn van overledenen en zo een soort orkest van de doden vormen. Dichter bij huis, maar niet minder apart, is er de harsh noise wall-scene. Daarin wordt pure ruis gemaakt, één klankkleur zonder enige progressie. Er is bijvoorbeeld een Franse artiest die tijdens performances een zwarte plastic zak over zijn hoofd trekt, op een distortionkastje duwt en een uur lang stokstijf blijft staan. Zijn naam is toepasselijk: Vomir. (lacht) Paradoxaal genoeg lijkt die noisemuur sterk op de ruismachines die je kunt kopen om beter te slapen. Het tegenovergestelde is het lowercase-genre, waarin met extreem stille klanken wordt gewerkt. De Deense geluidskunstenaar Jacob Kirkegaard neemt geluiden op die met het blote oor amper hoorbaar zijn – de resonanties van een stille ruimte in Tsjernobyl, of de infrasone geluiden van een IJslandse vulkaan – en probeert daar muzikale werken mee te maken.

Voor zover er daarnaast nog zinnen verzet moesten worden: heb je de voorbije maanden ook van iets anders dan muziek genoten?

Serrien: Het was lang geleden dat ik in de bioscoop nog zo’n goeie film had gezien als Drive My Car, van Ryusuke Hamaguchi. Een theaterregisseur rijdt heel graag met de auto, maar voor de repetities van een nieuw stuk krijgt hij tegen zijn zin een chauffeur. Over drie uur gespreid lijkt het verhaal nergens over of naartoe te gaan, maar je blijft wel geïntrigeerd kijken. Ik heb me alleszins geen seconde verveeld. Mooie muziek, prachtige beelden: toen ik nadien weer buiten stond, had ik het gevoel dat mijn zintuigen beter werkten. ( lacht) Ik heb ook een mooie expo bezocht: Light & Space in het Copenhagen Contemporary, over de licht- en installatiekunst die in de jaren zestig in LA is ontstaan. Bij één werk van James Turrell, Aftershock, stapte je binnen in een kamer waarin de horizon en dimensies leken te ontbreken. Een verwarrende, immersieve ervaring.

