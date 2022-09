Drie items lang speelde de trotse miljonair Gert Verhulst in de eerste aflevering van zijn nieuwe dagelijkse talkshow De tafel van Vier de rol die hij nu al enkele jaren ongestoord op uw scherm mag vertolken (zoals vorige week nog bij de collega’s van De ideale wereld): die van Jan Modaal. Hij stelde de voor de hand liggende vragen aan de rijzende ster Margriet Hermans. Hij was het bezorgde besje in een gesprek over de gascrisis, waarbij hij zelfs heel even de verantwoordelijkheid van de oliemultinationals durfde aan te raken. En na het reclameblok fietste hij met de Nederlandse (!) misdaadjournalist John van den Heuvel om een potentieel opwindend onderwerp als het drugsgeweld in Antwerpen heen.

Er was een heel vies mechanisme aan het werk in deze eerste aflevering van De tafel van Vier.

Je leerde niks bij, het was vervelend, maar Gert had een mooie houten tafel en het was tenslotte de eerste aflevering. De VRT heeft al vaak genoeg laten zien hoe moeilijk het is om een deugdelijke maatschappelijke talkshow op poten te zetten. Maar toen het in het laatste item over woke ging, sloeg de Stem van het Volk plots over.

Nadat Gert in de intro een bordje melocakes had voorgehouden aan Margriet, met de vraag hoe ze die zou noemen, wist je al dit debat niet over de recente intrekking van enkele Winnetou-boeken zou gaan, of de diverse casting in de nieuwe Lord of the Rings-reeks. In plaats daarvan werd tv-scenarist en opiniemaker Raf Njotea erbij gehaald om te onderzoeken hoe vaak een woke persoon het n-woord kon aanhoren zonder uit zijn krammen te schieten. Wij zijn gestopt met turven bij 10, maar helaas voor Gert gaf Raf geen krimp. Zijn redactie bleek een niet-extremistische woker te hebben uitgenodigd!

Helemaal leuk werd het toen John van den Heuvel een Marokkaanse vader bleek te hebben – dat was duidelijk niet gebrieft – en in het zwartepietendebat – het was plots weer 2014 – aan de kant van roetpiet bleek te staan. Zelfs Margriet zat niet echt in kamp-Gert, want voor haar mocht de kerstmarkt gerust een wintermarkt (een discussie uit 2018) worden genoemd. Ten einde raad haalde de presentator, die zijn rol van moderator allang had afgeworpen, er een fragment uit Samson & Gert bij waarin meneer de burgemeester in blackface met de jonge Gert aan tafel zat. Hij vroeg aan Njotea of dat vandaag nog kon. Antwoord: ‘Het is niet evident om zo’n karikaturaal figuur op je scherm te zien vandaag. En dan zit er ook nog een gast met een afro naast.’

U lacht, maar er was achteraf gezien een heel vies mechanisme aan het werk in deze eerste aflevering van De tafel van Vier: eerst werden de kijkers boos gemaakt om een nijpend sociaaleconomisch probleem – de hoge gasprijzen – en vervolgens werd die woede gekanaliseerd in een discussie die de gedupeerden tegen elkaar opzette. Laten we in godsnaam hopen dat dat per ongeluk was, zoals zoveel in deze talkshow.