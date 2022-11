De rode ridderhandschoen

Nieuwe naam, stijl, show én gender: de derde plaat van Héloïse Letissier – voorheen Christine en Chris, vandaag Redcar (hij/hem) geheten – levert geen half werk.

Letissiers panseksualiteit heeft zich ontwikkeld tot een verregaande identificatie met de mannelijke kunne, deelde hij eerder dit jaar mee in een emotioneel TikTok-filmpje. Vandaar Redcar, een zoveelste ‘poëtische en filosofische constructie’. Dat klinkt nog steeds vaag maar alleszins beter dan de bizarre pseudoniemen van vorig jaar, zoals de Arabische voornaam Rahim (wat beschuldigingen van ongeoorloofde transracialiteit opleverde) of het olijke ‘Sam le pompier’. Redcars outfit, een oversized zwart strepenpak en één rode handschoen, biedt evenmin klaarheid.

Ook de muziek is een tik weerbarstiger: nog altijd pop, maar omzwachteld met claustrofobische synths en gestileerde electrowave naar het voorbeeld van Mylène Farmer, de Franse zangeres die in de eighties en nineties al met donkere erotiek en androgyniteit speelde, en voor wie Redcar al jaren vurige bewondering uitspreekt.

Met de Amerikaan Mike Dean (bekend van Kanye West, Lana Del Rey en Jay-Z) als producer en Frans als hoofdtaal ontvouwt Redcarles adorables étoiles meer als een darkroom- dan een dansvloertrip. In tegenstelling tot het hitsige personage Chris op de gelijknamige vorige plaat, laat Redcar zich niet op duidelijke persoonskenmerken betrappen. Wel tekenen zich thematische lijnen af in uitingen van verlangen, overgave en loutering.

Aan liefde kleeft de onvoorwaardelijke devotie van een riddereed. In de zich eenzijdig voortslepende funkgroove Combien de temps overhandigt de geknielde zanger zijn zwaard aan een vereerde dame. La chanson du chevalier is een gebed om heelhuids uit een ‘combat des lumières’ te raken, alsof het een heilige kruisvaart betreft. Of preciezer: een nobele zucht naar emotionele puurheid, wars van (gender)taboes.

De combinatie met de drukkende, soms bombastische muzikale sfeer levert een conflict op dat Redcar les adorables étoiles veeleer verzwakt dan versterkt. Mogelijk zal de duchtig gechoreografeerde show dat veranderen. Maar puur auditief kan Redcar niet doorlopend overtuigen.

