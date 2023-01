De redactieraad

De Knack Focus-redactie buigt zich telkens over een popculturele vraag. Deze week: welke Nederlandstalige klassieker had #LikeMe volgens u onder handen moeten nemen?

Jonas Boel: Jan Publiek

Hugo Raspoet

‘Een protestnummer uit 1971 over hoe men vaak doet alsof mensen, en dus ook Ketnet-kijkertjes, niets weten. Niet meteen wat je verwacht in een kindermusical, maar Kinderen voor Kinderen durfde ook al eens een gewaagder standpunt in te nemen. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met rebellie.’

Geert Zagers: Goed om te weten

Anne Mie Gils

‘Binnen de Vlaamse muziek heb ik vooral een zwak voor de curiosa. Zoals deze cover van Smooth Operator door commissaris Treunen uit Zone Stad. ’

Milena Maenhaut: Kom terug

Spinvis

‘Vreemd genoeg heeft #LikeMe nog nooit iets van Spinvis gecoverd. Nochtans staan er een paar klassiekers op hun naam die de Ketnet-kijker ook wel zou kunnen appreciëren. Zelf was ik als kind in ieder geval ook al into kleinkunst. Mijn vriendjes luisterden naar Belle Perez, ik koos voor Boudewijn de Groot. Dat was toen niet zo cool. Wie weet kan #LikeMe dat veranderen.’

Dave Mestdach: En toen was er niets meer

De Brassers

‘Postpunk uit de eighties. Omdat ik oprecht geloof dat zelfs achtjarigen gebaat zijn bij een portie Limburgs nihilisme. Het is een wanhoopskreet van de generatie van toen die perfect toepasbaar is op de generatie van nu. Bovendien heb ik me laten vertellen dat dit het laatste seizoen is. Camille die op de tonen van een monotone bas vol overgave ‘en toen was er niets meer’ schreeuwt: dat zou toch de ultieme afsluiter zijn?’

Kristof Dalle: Kijk niet zo diep in mijn ogen

Guido Belcanto

‘Deels een pragmatische keuze: ik ga geregeld naar concerten van Guido Belcanto en zijn publiek is zienderogen aan het vergrijzen. Hij kan dus wel een revival gebruiken. Dit lied zou trouwens veel logischer klinken uit de monden van #LikeMe-tieners, aangezien Belcanto de liefde voor een zestienjarig meisje bezingt.’

Jozefien Wouters: Ik leef voor jou

Petra

‘Ten eerste omdat het een onvergeeflijke schande is dat Petra, de koningin van de rare covers en ingewikkelde choreografieën, nog niet aan bod kwam. Ten tweede omdat Pommelien en Camille deze Tien om te zien-eurodancebanger zouden knallen.’

Michael Ilegems: Terug naar Limburg

Maurits Pauwels

‘Volgens kwatongen schuilt er een zekere dEUS-gitarist achter Maurits Pauwels. Hoe dan ook: hij wil graag een groter publiek bereiken, maar het schlagercircuit vertrouwt hem niet. Misschien kan #LikeMe daar verandering in brengen. Met Terug naar Limburg, bijvoorbeeld. Alleen al voor de gevleugelde woorden ‘Alles heeft een einde / Behalve de worst, die heeft er twee’. En ook wel omdat Zeven lijken in Brussel-Noord me net iets minder geschikt lijkt.’

Tobias Cobbaert: Haters

Ian Thomas

‘Vorig seizoen werd Yemi gepest, dus met dit antipestnummer zou hij zijn haters lik op stuk kunnen geven. Bovendien is er nog nooit gerapt in #LikeMe. Toegegeven: toen het lied uitkwam, zat ik zelf nog op de middelbare school en haatte ik Haters omdat ik mezelf behoorlijk edgy vond, maar intussen heb ik me al lang bekeerd tot een nostalgische Ian Thomas-lover.’

#LikeMe – seizoen 4 Vanaf 11.01 op Ketnet.

