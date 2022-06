Als Colin Farrell voor The Lobster op acht weken tijd twintig kilo kan verdikken, dan moet Kevin Janssens dat ook kunnen. Zo redeneerde Kevin Janssens. En dus begon de Antwerpse acteur uit Twee zomers en D’Ardennen in de microgolf gesmolten bekers Häagen-Dazs-ijs op te drinken, cheeseburgers te eten als ontbijt, ’s middags verschillende pasta’s te verorberen, zijn dagen af te sluiten met bruin bier en tussendoor zoveel mogelijk boules de Berlin en pizza’s in zijn mond te proppen. Het loonde: een dikbuikige Kevin Janssens is onherkenbaar en oogt bijzonder sloom als de titelheld in het met zeven Ensors bekroonde De Patrick, een van de eigenaardigste Vlaamse tragikomedies ooit.

© National

De film speelt zich af op een naturistencamping in de Ardennen – dat verklaart ook meteen waarom een fatsuit voor Kevin Janssens geen optie was. Het is even wennen om gevierde acteurs als Pierre Bokma, Josse De Pauw, Frank Vercruyssen en Ariane van Vliet in hun blootje te zien rondlopen, maar vervolgens is het zo vanzelfsprekend dat je ernaast kijkt. Het aseksueel naakt draagt bij tot het absurdistisch kantje van de film.

Na de plotse dood van zijn vader moet klusjesman Patrick de camping besturen. Maar dat vindt Patrick, een man van weinig woorden en niet te veel daden, een te ambitieus gedoe. De kampeerders, die van conflicten, affaires en machtsspelletjes genieten, ergeren zich er dood aan. ‘We worden ambetant door naar u te kijken. Doe iets met uw leven. De wereld gaat naar de kloten door mensen zoals gij.’ Maar de op zijn rust gestelde einzelgänger heeft maar één doel: zijn vermiste lievelingshamer terugvinden. Geen vrijpostige vrouw, blinde moeder of zich verstoppende rockster die hem daarvan af kan brengen. De bijna-komedie wordt zo stilletjes existentieel.

Hoe komisch, raar, mistroostig of absurd de situaties ook zijn, Janssens en co. spelen met een uitgestreken gezicht. De bruinkleurige, sfeerrijke fotografie van Frank van den Eeden, een van de geheime wapens waarmee Lukas Dhont al tweemaal het festival van Cannes omver blies, maakt van de mix een oogstrelend geheel.

De Patrick smaakt naar meer, en dat is ook op komst. Officieel was de film een debuut, maar in de praktijk had Tim Mielants al pakken ervaring opgedaan als regisseur van internationale tv-series als Cordon, Peaky Blinders en Legion. Op dit moment verfilmt hij Wil, de succesroman van Jeroen Olyslaegers over het collaborerende Antwerpen van de Tweede Wereldoorlog.

© National