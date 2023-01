Alles wat u moet weten over het meestbesproken popcultuurfenomeen van de voorbije weken.

DE FEITEN

Voor wie nog niet helemaal mee is: een ‘nepobaby’, kort voor ‘nepotism baby’, is iemand die in de voetsporen van zijn succesvolle ouders treedt. Theoretisch gezien kun je in eender welke sector nepobaby’s tegenkomen, al wordt de term haast uitsluitend gebruikt voor kinderen van celebrity’s.

Hoewel het fenomeen even oud is als Hollywood zelf, werd er pas recent een hippe term op gekleefd. Begin vorig jaar richtte ene Meriem Derradji zich tot Twitter toen ze er na een Euphoria-bingemarathon achter kwam dat Maude Apatow bekende ouders heeft: ‘Wacht, ik heb net ontdekt dat de actrice die Lexi speelt een nepotism baby is, omg. Haar mama is Leslie Mann en haar vader is een regisseur, lol.’ Die tweet ging viraal omdat millennials het grappig vonden dat Judd Apatow werd gereduceerd tot ‘vader van’, maar vooral omdat heel wat gen Z’ers Derradji’s frustratie deelden.

Sterren als Zoë Kravitz, Lily Collins, Maya Hawke en Dakota Johnson werden ‘geout’ op TikTok. Youtubers maakten half uur durende analyses over het gebrek aan sociale mobiliteit in Hollywood. Een beetje krant of magazine wijdde er een artikel aan. Twee weken geleden bereikte de discussie een hoogtepunt toen het magazine New York op zijn cover ‘het jaar van de nepobaby’ vierde en alle Hollywood-stambomen in beeld bracht. Plots leek elk opkomend talent een nepobaby. (Al zijn de vereisten soms wel heel vaag: Cousin Greg uit Succession werd beschuldigd van nepotisme omdat zijn vader mee het logo van The Rolling Stones heeft ontworpen.)

© National

Voor alle duidelijkheid: niemand beweert dat nepobaby’s geen talent hebben omdat hun ouders in het blauw vermeld staan op Wikipedia. Wél dat hun netwerk en privilege deuren hebben geopend die voor de meeste mensen dicht blijven. Het helpt daarbij niet dat veel nepobaby’s die privileges minimaliseren of zelfs ontkennen. Maude Apatow vertelde in een interview dat ze droevig wordt van de term. Lily-Rose Depp ontkent dat haar carrière gelinkt is aan die van haar ouders. Jamie Lee Curtis, een OG nepo baby, verdedigde hun ‘recht om te bestaan’. Gwyneth Paltrow beweert zelfs dat ze twee keer zo hard moet werken door haar familienaam. Nepobaby’s staan vooral symbool voor een universelere structurele ongelijkheid, die allicht niet zal worden opgelost door een TikTok-hetze.

DE TRIVIA

– Fijn detail: Euphoria is gemaakt door een nepobaby: bedenker Sam Levinson is de zoon van Barry Levinson, de Oscar-winnende regisseur van Rain Man en Good Morning, Vietnam.

– Volgens Vulture was Douglas Fairbanks Jr., de in 1909 geboren zoon van Douglas Fairbanks en stiefzoon van Mary Pickford, Hollywoods allereerste nepobaby.

– Het grootste nepobabyfestijn van 2022 was vermoedelijk Let Me Go the Right Way, een kortfilm geschreven door de zoon van Stephen King, geregisseerd door de dochter van Steven Spielberg en met de zoon van Sean Penn in de hoofdrol.

– Wie zich dichter bij huis aan de wondere wereld van de nepobaby wil vergapen: deze week begint het nieuwe seizoen van De Verhulstjes.

OPLOSSING: VERBIND DE NEPOBABY MET DE JUISTE BEKENDE OUDER(S)

[A] Jaden Smith en Willow Smith -> [6] Will Smith en Jada Pinkett Smith – [B] Maya Hawke -> [8] Ethan Hawke en Uma Thurman – [C] Zoë Kravitz -> [5] Lenny Kravitz en Lisa Bonet – [D] Lily Collins -> [9] Phil Collins – [E] Laura Dern -> [1] Bruce Dern en Diane Ladd – [F] Cooper Hoffman -> [4] Philip Seymour Hoffman – [G] Sofia Coppola -> [3] Francis Ford Coppola en Eleanor Neil – [H] Jamie Lee Curtis -> [7] Tony Curtis en Janet Leigh – [I] Lily Rose-Depp -> [10] Johnny Depp en Vanessa Paradis – [J] Marie en Viktor Verhulst -> [2] Gert Verhulst