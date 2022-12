De mysterieuze hit van Pavement

Hoe een obscuur b-kantje met vijfentwintig jaar vertraging tot hun grootste hit uitgroeide.

Het is u mogelijk ontgaan, maar in april van dit jaar bracht Pavement, de ninetiesindieband rond Stephen Malkmus, een nieuwe videoclip (foto) uit. Geen opzienbarend nieuws, behalve dan dat het nummer in kwestie, Harness Your Hopes, geen nieuwe single was, maar een obscuur b-kantje uit 1997.

Het is dan ook een videoclip waar een verhaal achter schuilt. Een mysterie, zelfs. Harness Your Hopes was tot vijf jaar geleden het soort nummer waarvan alleen de meest toegewijde Pavement-fans het bestaan kenden. Het is een outtake van de opnames van Brighten the Corners, een album uit 1997, dat pas jaren later op een extended edition belandde. Maar omstreeks 2017 gebeurde er iets vreemds: schijnbaar uit het niets begon Harness Your Hopes streams te verzamelen op Spotify, waar het uitgroeide tot het grootste streamingsucces van de band. Ruim 86 miljoen keer werd Harness Your Hopes ondertussen beluisterd, meer dan het dubbele van Cut Your Hair, hun grootste hit van de jaren negentig.

Iets wat ook Pavement zelf niet heeft zien aankomen, trouwens. De band was al twintig jaar gesplit toen Stephen Malkmus Harness Your Hopes hoorde ‘in een glutenvrije bakkerij’. ‘Mijn brein kon het nummer niet plaatsen’, vertelde hij aan Stereogum. ‘Ik dacht eerst dat het iets van The Rolling Stones was.’ Het onverwachte succes inspireerde de band uiteindelijk tot een comeback, met Harness Your Hopes als speerpunt.

Wat het verhaal nog nét iets intrigerender maakt: niemand weet wat er precies met Harness Your Hopes gebeurd is. Of toch niet helemaal. Er lijken wel een aantal dingen mee te spelen. 2017 was ook het jaar waarin Spotify een aantal aanpassingen doorvoerde: zo stond ‘autoplay’ voortaan standaard aan bij gebruikers, waarbij Spotify’s algoritme bepaalde welke nummers er volgden. Had je bijvoorbeeld Mac DeMarco geluisterd, dan kreeg je automatisch andere slackerpop te horen. Vermoedelijk is Harness Your Hopes zo door het algoritme geïntroduceerd en streams beginnen te verzamelen. Toen hij een succes was op Spotify, werd de song opnieuw opgepikt – deze keer door TikTok, waarbij gen Z in ninetiesstijl op het lied danste – en kreeg hij een tweede duw in de rug.

Blijft de vraag waarom Spotify’s algoritme net Harness Your Hopes eruit pikte. Misschien heeft het te maken met het uitgesproken ritme van de slaggitaar en de simpele dynamiek van de song, die op maat zijn van algoritmische playlists. Misschien merkte het algoritme aan de skip rate dat het nummer aansloeg bij luisteraars en dat het decennialang onderschat was. Of misschien is Harness Your Hopes net een succes omdat het een b-kantje is. Spotify zoekt al lang naar manieren om minder rechten aan labels te moeten uitbetalen. Het zou kunnen dat het algoritme geprogrammeerd is om muziek die rechtengewijs goedkoper is naar voren te schuiven.

Maar niemand die dus echt weet wat er met Harness Your Hopes gebeurd is. ‘De enige mensen die die vraag kunnen beantwoorden zijn de ingenieurs die bij bedrijven als Spotify werken. Maar ik ben zelfs niet zeker dat zij het kunnen’, schreef Stereogum over de case. Staat wel vast: 2022 was een raar jaar voor hits.