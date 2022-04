De Mia’s 2020-2021

De Mia’s, dat is vaderlands muzikaal talent dat vrolijk prijzen in ontvangst neemt terwijl de collega’s die niet winnen hun teleurstelling verbijten. Of verdrinken. Deze dubbeleditie (vanwege covid) wordt een strijd tussen Angèle (6 nominaties), Balthazar, Regi en Zwangere Guy (elk 5), Stromae en Camille (3). Componist/producer Jean Kluger, die van de jaren zeventig tot nu de fakkel brandende hield van wijlen vader Jacques Kruger en vooral bekend is als de man achter Will Tura, mag de lifetime achievement award in ontvangst nemen. Bestijgen het podium: Angèle, Bart Peeters, Bazart, Meskerem Mees, Camille, Metejoor, Sylvie Kreusch en Regi. Die laatste brengt enkele surprise guests mee. Waar zijn die handjes?!

Zaterdag 30/4, Eén, 20.20