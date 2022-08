De leukste familiefeestjes in het Marvel Cinematic Universe

In She-Hulk: Attorney at Law, dat volgende week uitkomt op Disney+, krijgt advocate/groene furie Jennifer Walters het bezoek van haar neef Bruce Banner/The Hulk en tal van oude bekenden. Dat is niet nieuw: memorabele familiereünies zijn al lang een handelsmerk van het Marvel Cinematic Universe (MCU). Dit zijn de vijf leukste.

1. Captain America: Civil War (2016)

Black Widow maakte haar intrede in Iron Man 2 (2010) en Nick Fury loopt zowat elke MCU-film binnen en buiten, maar voor echte cross-overs waren we lange tijd aangewezen op de Avengers-films, die gekenmerkt werden door de samenwerking van superhelden. Dat veranderde met Captain America: Civil War, waarin het complete team (zoals we het op dat moment kenden) in twee kampen tegenover elkaar kwam te staan, met Iron Man en Captain America als twee onverzettelijke teamleiders. Dat maakt van Civil War eigenlijk de officieuze vijfde Avengers-film, en zeker niet de minste in het rijtje. Gek genoeg deed Nick Fury niet mee.

Captain America: Civil War © National

Coolste neef: Spider-Man. Civil War markeerde de langverwachte intrede van de spinnenkop in het MCU en de fans waren door het dolle heen. Dat hij bij zijn eerste keer aan de grotemensentafel in een ruzie tussen twee nonkels wordt meegesleurd, is vintage voer voor familiefeesten.

2. Thor: Ragnarok (2017)

Een gesmaakte scène met Doctor Strange, die de dondergod en zijn adoptiebroer Loki met zijn superieure intellect laat kennismaken. Een korte videoboodschap van Black Widow. Een metamoment waarin Matt Damon (Loki), Luke Hemsworth (Thor) en Sam Neill (Odin) een toneelbewerking van de vorige Thor-film brengen. En The Hulk als supergladiator op de planeet Sakaar. De Nieuw-Zeelandse regisseur Taika Waititi voorzag Thor: Ragnarok van royale dosissen camp en onzin die Thor en zijn vertolker Chris Hemsworth als gegoten zaten. De film blijft een van de kleurrijkste feestjes van het MCU, en zeker het leukste dat de disfunctionele godenfamilie uit Asgard tot nu toe heeft gevierd.

Thor: Ragnarok © National

Zotste nonkel: The Hulk, die op het moment van actie al twee jaar niet meer in zijn geleerde alter ego Bruce Banner is veranderd, is hier op zijn domst en nukkigst. Zijn vechtscène met Thor in de arena is geweldig, maar de momenten waarop ze elkaar verbaal te lijf gaan zijn nog beter.

3. Spider-Man: No Way Home (2021)

Na het orgelpunt Avengers: Endgame (2019) is het Marvel Cinematic Universe er nog niet in geslaagd zijn afzonderlijke films en series in een nieuw, overkoepelend verhaal te dwingen. Maar wat cameo’s en kruisbestuivingen betreft, houdt de franchise zich sindsdien niet meer in. In Spider-Man: No Way Home kreeg Spidey (Tom Holland) zelfs het gezelschap van twee vorige versies van zichzelf: acteur Andrew Garfield uit The Amazing Spider-Man 1 en 2 (2012-2014) en Tobey Maguire uit Sam Raimi’s populaire trilogie van twintig jaar geleden. Die laatste bracht ook nog eens zijn eigen vijanden mee: Green Goblin (Willem Dafoe) en Doctor Octopus (Alfred Molina). Klinkt als een familiefeest waarop iemand stiekem lsd in het aperitief heeft gedaan.

Spider-Man: No Way Home © National

Liefste nonkel: Spider-Man in de Tobey Maguire-versie. De spin heeft een bijzonder plaatsje in het hart van de Marvel-fans, en Maguire is volgens een recente Amerikaanse enquête veruit zijn populairste vertolker.

4. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

De dokter nam het in zijn tweede langspeler tot zijn en onze verbazing op tegen collega-Avenger Scarlet Witch. Aangezien hij daarbij heen en weer pendelde tussen verschillende universa, stond de deur eindelijk open om karakters uit andere Marvel-werelden in het MCU binnen te laten glippen. Daarmee ging een lang gekoesterde wens van de fans in vervulling. Vooral de korte comeback van acteur Patrick Stewart in de gedaante van Professor X uit X-Men lokte wereldwijd kreetjes van verrukking uit, maar het is Mr. Fantastic/Reed Richards (John Krasinski) die in 2024 een nieuwe Fantastic Four-film krijgt.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness © National

Gevaarlijkste moeder: Wanda Maximoff/ Scarlet Witch. In de tv-serie WandaVisionhield Wanda om familiale redenenen al een heel dorp in haar macht, hier wordt ze door haar moederinstinct een van de meest angstaanjagende slechteriken uit het MCU. En tegelijk de meest menselijke.

5. She-Hulk: Attorney at Law (2022)

Het succesvolle Ms. Marvel (2022), dat de volgend jaar te verschijnen cross-over The Marvels inleidt, wordt door Disney+ opgevolgd met een sitcom over een single advocate met superkrachten. Nadat Jennifer Walters besmet wordt met het bloed van Bruce Banner/The Hulk, neemt die het op zich zijn nichtje tot held op te leiden. Ook Abomination (Tim Roth) uit The Incredible Hulk duikt op, net als Doctor Stranges boezemvriend Wong (Benedict Wong) en Daredevil (Charlie Cox) uit de gelijknamige reeks, die al in Spider-Man: No Way Home aansluiting vond met het MCU. Die laatste is net als Walters advocaat, wat ook nodig zal zijn om dit kluwen te ontwarren.

She-Hulk: Attorney at Law © National

Vriend van de familie: Wong. Sinds zijn introductie in Doctor Strange (2016) dook de tovenaar al in zes films op – vorig jaar nam hij het in Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings als kooivechter op tegen Abomination. Wong lacht nooit, maar elk feestje is leuker met hem erbij.