‘De kunst van het observeren’

Pascal Debruyne: Matsutakes zijn de kostbaarste wilde paddenstoelen ter wereld. Ze groeien alleen in landschappen die compleet geruïneerd zijn. Ze waren zelfs de eerste levensvorm die weer aan de oppervlakte kwam na de atoombom op Hiroshima. In dit boek volgt de Amerikaanse antropologe Anna Lowenhaupt Tsing de productieketen, van de plukkers in Oregon tot de fijnproevers in Japan. Ze laat zien hoe er ook wanneer alles is vernietigd nog keuzes moeten worden gemaakt. Rond paddenstoelen die we niet zelf kunnen telen, ontstaan dan vanzelf gemeenschappen van mensen die ze plukken en verhandelen. Dus zullen we moeten gaan nadenken hoe we die wereld willen inrichten.

Is het een hoopgevend boek?

Debruyne: Dat vind ik wel. Tsing beschrijft en ontrafelt de realiteit heel geraffineerd zonder te oordelen of moraliserend te worden. Aan de hand van het verhaal over matsutakes laat ze zien hoe de wereld echt draait. Dat heeft in mijn ogen meer impact dan de zoveelste grote theorie. Pas als je weet hoe de wereld in elkaar zit, kun je haar proberen te veranderen.