De kroongetuigen: collega’s over acteur Tom Hiddleston

In kostuumdrama The Essex Serpent op Apple TV+ geeft Tom Hiddleston op weergaloze wijze gestalte aan een dominee die het te pakken krijgt voor een vrijgevochten vrouw. Dat de ster van Loki niet alleen de beste acteur van zijn generatie is, maar ook een toffe peer met een nagenoeg perfect achterste, willen zijn hieronder genoemde collega’s desnoods onder ede herhalen.

Kenneth Branagh

Als twintiger speelde Tom Hiddleston twee seizoenen politie-inspecteur Magnus Martinsson in de Britse adaptatie van de Zweedse succesreeks Wallander. Kenneth Branagh, die het titelpersonage voor zijn rekening nam, had zijn jonge tegenspeler het jaar daarvoor voor het eerst zien acteren in de Londense theatertempel Donmar Warehouse. ‘Hij stond tegenover Chiwetel Ejiofor en Ewan McGregor in een opvoering van Othello. Hoewel zijn rol in het stuk weinig opvallend is, stak hij er op het podium bovenuit – zélfs tegenover die twee.’ Naast de moeiteloze klasse bleek ook al een ander kenmerk van Hiddleston: zoals hij toen Shakespeare afwisselde met populaire tv-reeksen, zou hij later switchen tussen kleine auteursfilms en Marvel, de grootste popcornfranchise ter wereld.

Kevin Feige

Branagh nodigde Hiddleston uit toen hij in 2011 de film Thor regisseerde. De jonge acteur kweekte tien kilo spieren en kwam auditie doen… voor de rol van Thor. Zijn uiteindelijke casting als Thors adoptiebroer Loki bleek een gouden zet. Hiddleston speelde de antiheld in zes films én een eigen tv-reeks, die inmiddels hernieuwd is voor een tweede seizoen. Marvel-baas Kevin Feige weet dat niemand anders dan Hiddleston Loki, een nevenpersonage, deed uitgroeien tot een van de sterkhouders van de franchise. ‘Nadat we Loki in Infinity War (2018) hadden laten sterven, waren de fans ontroostbaar’, vertelde hij. ‘We móésten een manier vinden om hem terug te brengen.’

Woody Allen

In 2010 kreeg Hiddleston een brief van Woody Allen die uit welgeteld drie zinnen bestond: ‘Beste Tom, ik draai deze zomer een film in Parijs. Hierbij ingesloten vind je enkele pagina’s tekst. Ik wil je heel graag voor de rol van Scott.’ Scott bleek de Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald te zijn, van wie Allen ongetwijfeld gezien had dat hij als twee druppels water op de Britse acteur leek. Opvallend: sinds Allen enkele jaren geleden in opspraak kwam met aantijgingen van seksueel misbruik, is Hiddleston een van de weinige acteurs die hem niet publiekelijk is afgevallen.

Owen Wilson

Omdat Allen hem slechts vijftien pagina’s had gestuurd, wist Hiddleston niet waar Midnight in Paris, dat in 2011 in dezelfde maand als Thor verscheen, over ging. Het was hoofdrolspeler Owen Wilson die hem op de set uitlegde dat er een tijdreis mee gemoeid was. Tien jaar later mocht Hiddleston zich in een wederdienst verheugen, toen Wilson voor de Marvel-reeks Loki tekende. Wilson: ‘Had ik indertijd leraars als Tom gehad, dan had ik het vast een stuk beter gedaan op school.’

Tilda Swinton

In de eerste jaren van zijn beroemdheid was Owen Wilson imiteren de favoriete party trick van Hiddleston, tot groot jolijt van pers en publiek. Volgens Tilda Swinton, zijn tegenspeelster in Only Lovers Left Alive van regisseur Jim Jarmusch, zijn imitaties zelfs Hiddlestons grootste hobby: ‘Tussen de takes door deed hij niks anders. Mij durfde hij niet na te doen, maar zijn versie van Jim was geweldig!’ In The Graham Norton Show speelde Hiddleston ooit uit het blote hoofd de fameuze restaurantscène (met Robert De Niro en Al Pacino) uit gangsterklassieker Heat (1995) na. De Niro, die ook in de praatshow te gast was, zat er enkele meters verderop bij als een gevestigde maffioso die met bewondering naar het lef van een jonge gangster kijkt.

Guillermo Del Toro

Na Hiddlestons hoofdrol in zijn Crimson Peak (2015) was ook de Mexicaanse meester Guillermo Del Toro niet karig met lof en hij beperkte zich niet tot diens acteerkwaliteiten. ‘Ik moet je iets vertellen, meisjes: Tom Hiddleston is de vriendelijkste kerel op de planeet’, zei Del Toro dat jaar op stripfestival San Diego Comic-Con. ‘Vroeger waren mannen ofwel knap, ofwel sympathiek. Tom heeft die barrière voor eens en altijd verwoest.’ Zijn edele trekken bleven ook elders niet onopgemerkt: aan een naaktscène in tv-reeks The Night Manager (2016) hield Hiddleston, die dat jaar een korte romance met Taylor Swift beleefde, de Britse titel Rear of the Year – ‘Gat van het Jaar’ – over. En een tijdelijk trending hashtag op Twitter: #Hiddlesbum.

Claire Danes

Hiddlestons personage in The Essex Serpent is niet alleen een liefhebbende vader en echtgenoot, maar ook een dominee die worstelt met zijn gevoelens voor de vrijgevochten vrouw uit Londen die zich in zijn parochie komt vestigen. Zijn tegenspeelster Claire Danes is vooral bekend van spionagereeks Homeland, maar Hiddleston is al fan van haar sinds ze in 1996 tegenover Leonardo DiCaprio stond in Romeo + Juliet. En Danes was verrukt over haar lange, intellectuele dialogen met Hiddleston: ‘Na jarenlang praten over staatsgrepen en doofpotoperaties was het alsof ik weer een nieuweling was.’ Met zo’n cast en de sociaal bewuste indieregisseur Clio Barnard ( The Selfish Giant, Ali & Ava) achter de camera kan het met dit uitdagende victoriaanse drama, waarin het Loch Ness-achtige monster uit de titel symbool staat voor de angst voor nieuwe tijden, haast niet fout gaan.

The Essex Serpent Vanaf vrijdag 13/5 op Apple TV+.