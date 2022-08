Kunnen mensen die worstelen met kortademigheid een berg op fietsen? In De klim van je leven van Eric Goens’ productiehuis Bargoens bereiden zeven deelnemers met een longaandoening – muco, COPD, astma of long covid – zich moedig voor op een bergrit in de Italiaanse Dolomieten. In dat (letterlijk) adembenemende avontuur storten ze zich niet alleen, maar onder begeleiding van radiopresentatrice en wielerfan Eva De Roo, die haar schermdebuut op Eén maakt. De climax – de klim aan de Passo Sella – staat in het kader van Climbing for Life, dat al tien jaar Vlaamse wielertoeristen naar Frankrijk of Italië meetroont met maar één missie: bewijzen dat ook mensen met een chronische ziekte een col aankunnen.

Donderdag 1/9, 21.25, Eén