Na vijf jaar Otto-Jan Ham (2013-2018) en vier jaar Jan Jaap van der Wal (2018-2022) is het nu de beurt aan Ella Leyers om De ideale wereld in goede banen te leiden. Dat mag niet verbazen: tijdens haar passage in De slimste mens ter wereld (2020) toonde Leyers al dat ze geestige weetjes en actualiteit belichaamt. Daarnaast werkt ze al jaren mee aan De ideale wereld, zowel als snedige sidekick van Jan Jaap als als actrice. De sketch Sinds ik elke dag drink, waarin Leyers een dronken vrouw speelt, werd zelfs de populairste DIW-video op Facebook. De ideale host dus voor een actuaprogramma dat – sinds dit seizoen niet twee maar vier keer per week – een ontnuchterende blik werpt op de waan van de dag.

Maandag 29/8, 22.20, Canvas