De grote festivaluitspraakgids

Kwestie van geen blunders te maken deze zomer.

Khruangbin

Zeg niet: Kruangbin

Zeg wel: Krungbin

De Thaise uitspraak: iets tussen ‘crying bin’ en ‘kurabin’.

Het trio uit Texas vernoemde zichzelf naar het Thaise woord voor vliegtuig, maar heeft daar intussen spijt van. ‘Hadden we op voorhand geweten dat we groot zouden worden, hadden we voor een naam gekozen die mensen konden uitspreken.’

Werchter Boutique, 19/6

Måneskin

Zeg niet: Maneskin

Zeg wel: Moneskin

Laat uw interpretatie van een Italiaans accent maar achterwege: måneskin is Deens voor maneschijn, een knipoog naar de roots van bassiste Victoria De Angelis.

Rock Werchter, 2/7

Parquet Courts

Zeg niet: Par ket korts

Zeg wel: Parkeej korts

Het New Yorkse punkkwartet koos louter en alleen voor de bandnaam ‘omdat het cool klonk en de naam Radiohead al bezet was’. Jammer dat iedereen u een eikel vindt als u hem correct uitspreekt.

Cactusfestival, 7/7

SCH

Zeg niet: Sch

Zeg wel: Es see assj

Engelstalige fans noemen de Franse rapper dan weer consequent ‘es sie eetsj’, dus misschien is het ook oké als u gewoon de intro van Schuif Af begint te zingen.

Les Ardentes, 7/7

Oklou

Zeg niet: Okloe

Zeg wel: Okay loe

Een woordspeling op Marylou Mayniel, de echte naam van de Franse zangeres en producer. Iets dat alleen de diehardfans lijken te weten.

Dour, 14/7

999999999

Zeg niet: nine nine nine nine nine nine nine nine nine

Zeg wel: Nine times nine

Iets zegt ons dat het Italiaanse dj-duo pestkoppen zijn.

Dour, 14/7

Go_A

Zeg niet: Gowa

Zeg wel: Go ee

De naam van de Oekraïense band refereert naar ‘go back to your roots’, met de eerste letter van het alfabet als symbool voor het begin van alles.

Dranouter, 5/8 + Pukkelpop, 20/8

Sean Paul

Zeg: Sean Paul

Zeg ook: Sean da Paul

Suh mi give it to.

Pukkelpop, 20/8

BBNO$

Zeg niet: Bebenos

Zeg wel: Baby no money

Om het nog verwarrender te maken: op Instagram noemt de Canadese rapper zichzelf ‘bbnomula’, kort voor ‘baby no mula’, wat dan weer slang is voor geld.

Pukkelpop, 21/8

JXDN

Zeg niet: Dzjee eks die en

Zeg wel: Jaden

Net iets logischer als u weet dat de Amerikaanse poppunker in het dagelijkse leven Jaden Isaiah Hossler heet.

Pukkelpop, 21/8

