Waarom het internet in de ban is van een meisje dat iets in het oor van een jongen roept.

De Feiten

Wie zo nu en dan door Twitter scrolt, heeft het beeld ongetwijfeld al zien passeren. Een meisje schreeuwt nogal bevlogen iets in het oor van een schijnbaar ongeïnteresseerde jongen. Sinds de Girl Explaining-meme, ook wel bekend als de Shouting Girl, de Yelling Girl en de Bro Girl, eerder deze maand viraal ging, probeert Twitter naarstig te achterhalen wat het meisje aan het vertellen is. ‘Bro I’m telling you, a Gemini cannot date a Scorpio. They’re incompatible, when Venus aligns with Saturn, bro, it emits a toxic aura. Trust me, bro’, bijvoorbeeld.

Het zou kunnen dat het format u enigszins bekend voorkomt. De Girl Explaining-meme is een soort gender swapped variatie op de Guy Explaining-meme, de Bro Explaining-meme en de John Silver Explaining to Anna Jay-meme, waarin het telkens mannen zijn die iets in vrouwenoren schreeuwen. Op het eerste gezicht zou u kunnen denken dat de Girl Explaining ook niet veel meer dan dat is: het bewijs dat dronken meisjes even hard kunnen zagen als dronken jongens.

Maar van zodra je er wat meer aandacht aan besteedt, merk je wel degelijk een groot verschil. Waar de mannen uit de voorgaande memes mansplainden over crossfit, hun ketodieet of hoe ze zich op natuurlijke wijze immuun maken tegen het coronavirus, weidt zijn vrouwelijke evenknie liever uit over specifieke, onschuldiger niches zoals astrologie, de beef tussen Taylor Swift en Scooter Braun en het belang van een goede skincare. Niet op een betweterige manier, maar uit oprechte passie. (Evenzeer in caps lock, weliswaar.) Oftewel: in het origineel zijn de mannen irritant, dom en zelfs bedreigend, in de nieuwe variant is het meisje slim, gepassioneerd en charmant. Ook al roept ze misschien even luid.

Een visueel overzicht van de verschillende Explaining-memes: Guy Explaining © National

De trivia

– Mocht u het zich ook afvragen: John Silver en Anna Jay zijn blijkbaar twee worstelaars. Weer iets bijgeleerd.

– Niet dat het Twitter iets uitmaakt, maar het antwoord is intussen wel degelijk bekend. Volgens Know Your Meme, de Wikipedia van de memes, is het schreeuwende meisje

de Argentijnse Denise Sanchez, die tijdens een festival per ongeluk op iemands foto belandde terwijl ze enthousiast een liedje aan het meekwelen was. Ze roept dus niet, ze zingt.

– Dat de meme het vooral goed doet op Twitter, is allicht geen toeval. Twitteraars pakken nogal graag uit met hun niche- interesses.

Een visueel overzicht van de verschillende Explaining-memes: John Silver Explaining to Anna Jay © National

Anna Jay © National

John Silver © National

Denise Sanchez © National