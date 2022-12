De franchise waarvoor Netflix 469 miljoen dollar neertelde

Glass Onion: A Knives Out Mystery, het vervolg op Rian Johnsons razend populaire whodunit, komt net op tijd uit om uw kerstvakantie op te leuken. Vier vragen die u aan de feesttafel kunt bespreken.

1 Wie is dit keer de moordenaar?

Het gigantische succes van Knives Out kwam in 2019 als een verrassing. Regisseur Rian Johnson, een grote fan van de detectiveromans van Agatha Christie, putte voor zijn vinnige whodunit inspiratie uit Christies succesformule. Kort samengevat: verzamel een groep excentrieke personages, die allemaal wel van een moord verdacht zouden kunnen worden. Leg een hoop aanwijzingen zo opzichtig op tafel dat ze pas bij herziening opvallen, zodat de kijkers zich generen omdat ze de puzzel de eerste keer niet juist gelegd hebben. (Vandaar ook de titel Glass Onion: het mysterie kent verschillende lagen, maar is tegelijk doorzichtig.) En vooral: zorg ervoor dat het mysterie bij elke plotwending weer volledig anders in elkaar lijkt te zitten, waardoor iedereen tot het einde op het puntje van zijn stoel blijft zitten.

Op Stranger Things na heeft Netflix amper langdurige publiekstrekkers. Daar moet Knives Out iets aan veranderen.

Aan die formule is in Glass Onion: A Knives Out Mystery weinig gesleuteld. Het moordmysterie blijft de kern van de film en Johnson verzamelde opnieuw een sterrencast rond zich. Slechts één personage uit de eerste film keert terug: Benoit Blanc, de door Daniel Craig met een hevig Kentucky-accent vertolkte detective. Veel weten we niet over hem: in interviews benadrukken zowel Johnson als Craig dat het niet de bedoeling is dat u veel over Blancs privéleven te weten komt. Hij is slechts een vehikel om de kijker door het mysterie te loodsen.

2 Wat is er mis met die rijke mensen?

De eerste Knives Out-film draaide rond Marta Cabrera (Ana de Armas), de poetsvrouw van een bevoorrecht gezin waarvan de pater familias vermoord werd. De manier waarop de arme vrouw het middelpunt werd van de machtsspelletjes in een disfunctionele maar stinkend rijke familie, suggereerde heel wat kritiek op het klassensysteem.

In Glass Onion doet Johnson er nog een satirisch schepje bovenop. Edward Norton speelt een arrogante techbro die een groepje vrienden ontvangt voor een weekendje moordmysterie oplossen op zijn privé-eiland, onder wie een corrupte politica (Kathryn Hahn) en een populaire youtuber met bedenkelijke ideeën (Dave Bautista). Benoit Blanc begeeft zich opnieuw tussen rijkaards in opdracht van de tweelingzus van de overleden ex-zakenpartner van de gastheer (Janelle Monáe). Alsof Hercule Poirot een bezoekje aan TheWhite Lotus brengt.

3 Hoe groot wordt deze franchise?

Een prequel over Benoit Blancs persoonlijke leven werd door Rian Johnson al uitgesloten, maar verder lijken de mogelijkheden oneindig. Glass Onion is de eerste Knives Out-film die voor Netflix werd geproduceerd, en er staat al een vervolg in de steigers. Zowel de regisseur als hoofdrolspeler Craig liet in interviews al optekenen dat ze, zolang ze zich amuseren, films willen blijven maken.

De KnivesOut-franchise hoeft zich overigens niet te beperken tot de filmwereld. Opnieuw naar het voorbeeld van Agatha Christie, die met The Mousetrap het langst lopende theaterstuk ooit schreef, ambieert de regisseur om Benoit Blanc en zijn speurneus naar het theater te brengen. Daarnaast riep Johnson ook al van de daken dat elke bordspellenfabrikant hem mag contacteren om een Knives Out-gezelschapsspel te maken.

Maar eerst moet dat Netflixcontract vervolledigd worden.

4 Waarom heeft Netflix zo veel betaald?

De eerste Knives Out kostte ongeveer 45 miljoen dollar en leverde dankzij de ticketverkoop zo’n 311 miljoen op. Dat filmdistributeurs er als de kippen bij waren om de rechten op eventuele vervolgen te verkrijgen, hoeft dus niet te verbazen. Maar Netflix betaalde een wel heel hoog bedrag voor de rechten op Glass Onion en de nog onaangekondigde derde film. 469 miljoen dollar, om precies te zijn.

Dat is hallucinant veel, maar de megafranchises liggen voor Netflix dan ook niet voor het rapen. Met onder meer Marvel en Star Wars in hun greep, heeft concurrent Disney+ heel wat stokpaardjes om abonnees te lokken. Ook andere franchises als TheFast and the Furious en Jurassic Park hebben hun rechten al lang elders verkocht. Op Stranger Things na heeft Netflix amper langdurige publiekstrekkers. Daar moet Knives Out iets aan veranderen. Of de filmreeks ook zo groot zal worden (en blijven), is koffiedik kijken. Maar ze bevat wel de juiste elementen: een slimme, toegankelijke mix van humor en spanning, en een sterrencast.

Bovendien: het contract werd getekend tijdens de coronapandemie, toen de toekomst van de cinema onzeker was. Door Knives Out meteen beschikbaar te stelllen voor streaming, maakte Netflix een peperdure, maar beredeneerde gok. Hoewel covid overgewaaid is, lijkt de streamingdienst die keuze niet te herdenken. Eind november was Glass Onion één week in Amerikaanse zalen te zien. Tickets verkochten als zoete broodjes, maar Netflix weigerde om de film langer op het grote scherm te laten spelen. De streaminggigant smeert u liever een abonnement aan.

Of Netflix er ook effectief winst uit zal halen, is misschien nog het spannendste mysterie in het Knives Out-universum.