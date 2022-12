De beste Vlaamse tv van 2022

1 Roomies

Eén

Fictie boven! Nieuwkomers Flo Van Deuren en Kato De Boeck tekenden voor een eigentijdse coming-of-agereeks die over veel dingen ineens ging en lesbische liefde op Eén zowaar vanzelfsprekend maakte.

2 FC United: City Pirates

Canvas

Dat sport kan verbinden leerden we niet in Qatar, wel op Linkeroever. Uitmuntende human interest over sociale cohesie, worstelende jongeren en trainer/sociaal werker Yves Kabwe als een superheld voor onze tijd.

3 Het proces dat niemand wou

Streamz

…maar dat iedereen uiteraard wilde zien. De voyeurs kregen van maakster Tess Uytterhoeven niet wat ze wilden, maar als dissectie van Bart De Pauws modus operandi gooide deze even serene als vastberaden docureeks hoge ogen.

4 Metissen van België

Canvas

Kinderen van zwarte moeders en witte, Belgische kolonialen: de Metissen van België, zestig jaar doodgezwegen, kregen in deze reeks eindelijk een stem. Sterk staaltje introspectie van onze staatszender.

5 Syrië, de giftige oorlog

Canvas

De Syrische president Assad bestookt zijn eigen volk al jaren met giftige bommen, het Westen kijkt toe en chemiereuzen verdienen grof geld. Deze docureeks van Rudi Vranckx en Inge Vrancken was geen pretje, wel bevlogen en broodnodige journalistiek.

6 Restaurant Misverstand

Eén

Dieter Coppens begon een eettent en wierf enkel mensen met jongdementie aan. Zakelijk onverstandig, maar het leverde warme, nooit betuttelende tv op.

7 Chantal

Eén

Maaike Cafmeyer en Mathias Sercu maakten van de zondag op Eén weer een begrip. Met een bedrieglijk eenvoudig verhaal, een verrassend subtiel spel met clichés en een beetje hulp van de door Nonkels aangezwengelde West-Vlaamse hype.

8 Sarah in genderland

VRT Max

Kort na haar plotse vertrek bij De ideale wereld waadde Sarah Vandeursen met heerlijk open blik door genderland. Haar carrièreswitch was een zegen voor de zoekende jongeren die ze interviewde.

9 Meneer Vanneste

Eén

Van de Kemping terug naar het klaslokaal: de overal zichzelf blijvende Tijs Vanneste nam een trimester lang zijn oude beroep weer op en peilde voor het oog van de camera naar de staat van ons onderwijs.

10 25 jaar Canvas

Canvas

Jubilea horen niet zo leuk te zijn. Canvas vierde zijn eerste kwarteeuw met een zaalquiz waarin de hoogvliegers zowel fysiek (in de teams) als geprojecteerd (een schatkist met archiefmateriaal) aanwezig waren. Maar waar was Luc Janssen plots gebleven?

Tine Hens en Nicolas Quaghebeur

