De beste 10 series van 2022

1 The Bear

Disney+

De beste reeks in een jaar van peperdure fantasy is een kleinschalig drama over koken en de heel eigen dynamiek van de restaurantkeuken. Een wijze les voor de concurrentie: de originaliteit van The Bear zit niet in de premisse, maar in de uitvoering.

2 Yellowjackets

Showtime/VTM 3

Schandalig entertainende kruising tussen Lost en Lord of the Flies waarin een meisjesvoetbalteam na een vliegtuigramp in de jungle probeert te overleven. Perfect stukje escapisme.

3 We Own This City

HBO/Streamz

Grootvizier David Simon keert terug naar zijn geliefkoosde thema’s met een verhaal over corrupte flikken in Baltimore. Als een bonusseizoen van The Wire.

4 Severance

Apple TV+

En wat als we werk en privé nu eens écht konden scheiden? Dat is het prikkelende uitgangspunt van deze sciencefictionreeks van regisseur Ben Stiller, die kille interieurs contrasteert met een warm kloppend hart. En waffle parties!

5 Better Call Saul

Netflix

Met dit laatste seizoen zeggen we niet alleen vaarwel aan Saul Goodman, maar ook aan de hele Breaking Bad-franchise en een bijzonder stukje tv-geschiedenis. Een afscheid in schoonheid.

6 Heartstopper

Netflix

Een romantische komedie over twee verliefde jongens die genomineerd wordt voor tv-prijzen in de categorie ‘familie en kinderen’? Welkom, 2022! Heartstopper verdient verder alle lof die u er online over bent tegengekomen.

7 The White Lotus

HBO/Streamz

Een nieuwe plot en een nieuwe ensemblecast, maar in seizoen 2 van deze perfecte satire wordt rijk als vanouds te kakken gezet. En de geweldige Jennifer Coolidge doet gewoon weer mee.

8 Stranger Things

Netflix

Seizoen 4 was soms langdradig en wijdlopig, maar gaf ons naast een knuist iconische momenten ook Kate Bush terug. De planetaire hype loog er niet om: in 2022 was geen blockbuster zo groot als Stranger Things.

9 Station Eleven

HBO Max/Streamz

Zeldzaam tedere dystopie – die nochtans het geweld niet schuwt – waarin een karavaan rondtrekkende acteurs de overlevers van een pandemie probeert te verstrooien. Want een wereld zonder entertainment is pas écht een ramp.

10 Andor

Disney+

Star Wars in deze lijst? De vierde live-actionreeks op Disney+ scoorde bij pers en publiek door de canon links te laten liggen: Andor is veeleer een meeslepende thriller die zich toevallig in een galaxy far far away afspeelt.

Nicolas Quaghebeur

