De beste 10 games van 2022

1 Elden Ring

pc, PlayStation, Xbox

We hebben Elden Ring niet uitgespeeld en dat zal ook nooit gebeuren. (Te moeilijk.) Maar zelfs dan kunnen we niet anders dan bewondering hebben voor de geschifte gameplay, de ingenieuze spelstructuur en de compromisloosheid. De meest frustrerende game van het jaar was ook de beste. Zelfs voor een filthy casual.

2 God of War: Ragnarok

PlayStation 4 en 5

Een game met een Griekse halfgod, Noorse mythologie en hele grote bijlen die eigenlijk over emotionele groei ging. Ragnarok was een waardige opvolger van God of War, een van de beste games van het voorbije decennium.

3 Stray

pc, PlayStation 4 en 5

Krabben aan deuren. Miauwen om aandacht. Springen naar klinken. Stray liet je een knap postapocalyptisch universum beleven door de ogen van een poes. Het meest bijzondere: Stray leek te vatten wat het is om een kat te zijn.

4 Wordle

Android, iOS

Na dik tien maanden zijn we dan toch van onze verslaving af. (Twee dagen buikgriep en je bent je streak kwijt.) Maar als we over een jaar of tien terugdenken aan 2022, zal om één na middernacht ‘adieu’ intikken een prominente herinnering zijn.

5 Horizon Forbidden West

PlayStation 4 en 5

Geen bigbudgetgame die er dit jaar knapper uitzag.

6 The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Switch, PlayStation 4, Xbox One, pc, macOS

Technisch gesproken een spel uit 2013, maar Ultra Deluxe bleek meer dan een reissue: het was een nieuwe masterclass postmoderne storytelling. Je speelt The Stanley Parable niet. The Stanley Parable speelt jou.

7 Kirby and the Forgotten Land

Nintendo Switch

Onbeschaamd vrolijk, kindvriendelijk en heel, heel raar. (Was dat nu echt een postapocalyptisch pretpark?) Nintendo leverde waar het goed in is: een tot in de details verzorgd, met liefde gemaakt games voor het hele gezin.

8 Immortality

pc, macOS, Xbox, Android, iOS (en gratis via de mobiele app van Netflix)

Een unieke hitchcockiaanse trip waarvan je je afvraagt hoe iemand het heeft kúnnen bedenken.

9 Pokémon Legends: Arceus

Nintendo Switch

Pokémon hoefde na 25 jaar niet van formule te veranderen. Het deed dat toch en creëerde een open wereld waarin je Bear Grylls-stijl je Pokémon in het wild kon vangen.

10 Norco

pc, macOS, PlayStation, Xbox

Het verhaal van een Amerikaans stadje gebouwd rond een olieraffinaderij en een jonge vrouw die op zoek gaat naar haar broer. Norco had iets te vertellen over klimaatrouw en dorpsvlucht, in de mooiste pixelart van het jaar.

Geert Zagers

© National

