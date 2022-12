De beste 10 boeken van 2022

1 Kassa 19

Claire-Louise Bennett

Bennetts personages liggen bedolven onder dikke puinlagen taal. Aan de lezer om zijn weg te vinden door die labyrintische ruïne vol brokstukken poëzie, flarden memoires en splinters scherpzinnige essayistiek. De geniale neerslag van de eeuwige mislukking die schrijven is.

2 Stella Maris

Cormac McCarthy

Een wiskundige, een psychiater en een dwerg zitten in een spreekkamer. Klinkt als een cafégrap, in de handen van titaan McCarthy levert het een duizelingwekkend socratisch gesprek op over de fundamenten van ons bestaan.

3 Gezelschap

Ali Smith

Je kunt Gezelschap lezen als een pendant van haar seizoenskwartet maar dit briljante nakomertje dolt ook met het spookverhaal en de lockdownroman. Ali Smith is wederom in grote doen.

4 Ik herinner me

Joe Brainard

Geen gloednieuwe roman, maar de recente vertaling van een Amerikaanse cultklassieker. Joe Brainards hypnotiserende boek bestaat uit zo’n 1500 zinnen die allemaal beginnen met ‘Ik herinner me…’ Een van de origineelste en meest geprezen autobiografieën aller tijden.

5 Het schemeren van de wereld

Werner Herzog

Omdat soldaat Hiroo Onoda niet weet dat het Japanse keizerrijk zich heeft overgegeven, blijft hij zijn Filipijnse eiland Lubang verdedigen, dertig jaar lang. Cultregisseur Herzog puurt uit dat waargebeurde verhaal een literaire parel.

6 Hoe je van je dochter moet houden

Hila Blum

Opvoeden is een oefening in traag loslaten, maar in welke mate mag je de teugels vieren? Hila Blum onderzoekt het in deze roman die mooi balanceert tussen ontroering en meligheid.

7 Het literatuurcongres

César Aira

Liefhebbers van het absurde komen ruimschoots aan hun trekken bij Aira, een van de lievelingsauteurs van Patti Smith. Hilarisch én filosofisch meesterwerkje.

8 Het begin van alles

David Graeber & David Wengrow

Graeber en Wengrow tonen aan dat het klassieke ontstaansverhaal van de mensheid niet klopt. Belangrijker zijn de nieuwe inzichten die daarmee gepaard gaan: discriminatie en ongelijkheid zitten helemaal niet in onze genen ingebakken.

9 De zwemmers

Julie Otsuka

Een groep zwemmers wordt opgeschrikt door een barst in de bodem van het lokale zwembad. Otsuka duikt in het diepe en komt boven met een caleidoscopisch droomverhaal.

10 Gevoelige informatie

Eshkol Nevo

Drie bekentenissen, drie tribunalen en een juichende lezersjury. Topklasse van deze Israëlische schrijver.

Roderik Six

© National

© National

© National

© National

© National

© National

© National

© National