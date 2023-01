De alternatieve Music Industry Awards

Vijf categorieën die de MIA’s een pak amusanter zouden maken.

Meest uit de hand gelopen intro – Intro van Metejoor

Metejoor begint zijn debuutalbum met een bedankje aan zijn fans. Sympathiek, zou u denken. Alleen blijkt hij daar twee minuten en drieënveertig seconden voor nodig te hebben, doet hij meteen ook zijn hele levensverhaal uit de doeken, gebruikt hij vijf keer het woord ‘gezegend’ en slaat hij een toon aan die een verleden in het onderwijs verraadt. Als Metejoor straks een MIA in ontvangst mag nemen, dreigt het een heel lange avond te worden.

Meest virale video – Haha van Charlotte Adigéry en Bolis Pupul

Acht nominaties is natuurlijk lang niet slecht, maar wat ons betreft verdienen Charlotte Adigéry en Bolis Pupul nog een extra categorie. Haha, schatergelach en gesnotter verpakt als electropop, werd op het nippertje de muzikale meme van 2022 nadat VPRO een liveversie van het nummer deelde, die vervolgens viraal ging op Instagram, Twitter en TikTok en zelfs Missy Elliott zich outte als fan.

Beste rappoging van een YouTuber – Go, Acid! van Acid

Zelf beweert hij dat hij ‘alweer geript, volledig gefuckt’ is en dat de MIA’s ‘corrupte bullshit’ zijn omdat Go, Acid! geen enkele nominatie kreeg. Dat is een tikje overdreven, maar het is een feit dat zijn nummer, goed voor bijna drie miljoen streams, een remix van Used met vijf miljoen streams en een goedgevulde festivalzomer, niet de aandacht kreeg die het verdiende. Laat die MIA-disstrack maar komen.

Meest Vlaamse nummer ooit – Land van koers & cyclocross van De Bromeo’s en Wim Soutaer

We hadden het zelf ook gemist, maar blijkbaar brachten Wim Soutaer en De Bromeo’s vorig jaar een carnavalslied uit met claxongeluidjes, vaststellingen als ‘Remco heeft zijn benen gladgeschoren, who ho ho ho’ en het refrein ‘We zijn het land van koers en cyclocross / Frieten, bier en curryworst / Allemaal samen total loss’. Waar Tom Waes tien afleveringen en twee miljoen subsidies voor nodig heeft, doet Wim Soutaer in minder dan drie minuten.

Meest tevergeefse poging om niet als Erik Van Looy te klinken – Erik Van Looy in The Masked Singer

Welgeteld twee seconden van Light My Fire hadden we nodig om te weten dat er een huppelende Erik Van Looy in het glinsterende radijzenpak verstopt zat.

De MIA’s 26.01 in Paleis12, Brussel.

