De Alternatieve Entertainmentawards

Wat u van 2022 nooit zult vergeten.

Huwelijk van het jaar – HLN.be en Zillion

‘Slongs Dievanongs belandde op een seksfeestje in Zillion’. ‘Zillion-filmgala sponsort liftbus voor kinderen met mentale beperking’. ‘50-jarige vrouw vindt Zillion-feest in Antwerpen nog niet straf genoeg en zwemt nadien Schelde over’. ‘Zo zag je Matteo Simoni nog nooit: acteur toont zijn beste hakkunsten op Zillion-party’. ‘Biertanks van dancing Zillion kregen tweede leven in café Meilsen’. Het Zillion-enthousiasme van Het Laatste Nieuws was ongezien en bij momenten heel erg random. We hebben het even voor u geteld: er verschenen dit jaar 405 artikels met het trefwoord Zillion op de nieuwssite. Dat begint op een toxische relatie te lijken.

Caféruzie van het jaar die zich niet op café afspeelde – Will Smith versus Chris Rock

Will Smith die tijdens de Oscars het podium bestormt om Chris Rock een mep te verkopen nadat die een mop over zijn vrouw heeft gemaakt, meteen daarna de Oscar voor beste acteur krijgt en de trofee de volgende dag alweer moet afgeven: het moet zowat de kortste Oscar-triomf sinds La La Land zijn geweest.

Slechtste celebrityrepresentatie in taartvorm – Pink in Bake Off Vlaanderen

In de eerste aflevering van Bake Off Vlaanderen mochten de kandidaten een taartsculptuur van hun idool maken. Joni uit Ruddervoorde waagde zich aan een klassieke quatre-quarts met Amerikaanse frambozenbotercrème in de vorm van Pink, haar favoriete popster. Helaas vergat ze de boter toe te voegen en heeft het resultaat meer weg van een beeld op Paaseiland. ‘Hier is precies iets misgelopen’, aldus de jury. Dat was vriendelijk verwoord.

Tweede slechtste celebrity representatie in taartvorm – Axel Witsel in Bake Off Vlaanderen

Een andere kandidaat probeerde Axel Witsel te bakken. Met Zwitserse mokkacrème en een bloemkoolafro.

Minst efficiënte manier om een komkommer te snijden – Kendall Jenner

‘Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days’, verkondigde Kim Kardashian dit jaar. En dus besloot haar zus voor het eerst in haar leven een komkommer te snijden.

Bono-moment van het jaar – Sean Penn

Sean Penn besloot naar Kiev te reizen om Volodymyr Zelensky een van zijn Oscars cadeau te doen, zodat Sean Penn ‘zich beter en sterk genoeg voor de strijd’ zou voelen. ‘Als je wint, mag je hem terugbrengen naar Malibu’, voegde hij eraan toe. We zullen de lege blik in de ogen van de Oekraïense president nooit vergeten.

Meest dramatische Andy Peelman-moment – De buurtpolitie vips

Andy Peelman vond dit jaar dat het tijd werd om van zijn Buurtpolitie-stempel af te raken. En dus verdween zijn personage Koen Baetens op vraag van de acteur zelf uit de niet zo realistisch gescripte scripted-realityreeks. Doordat hij per ongeluk wordt neergeschoten door de ontvoerder van Véronique De Kock. Zelfs naar De buurtpolitie-normen was dat nogal knullig. RIP Koentje.

Beste kotsscène – Triangle of Sadness

The White Lotus, Wednesday, Blonde, Yellowjackets, Euphoria: er werd dit jaar wat afgekotst. Maar de prijs voor meest lichaamssappen opwekkende scène gaat naar Triangle of Sadness van Ruben Östlund, die zijn uiterste best heeft gedaan om ‘de beste kotsscène uit de filmgeschiedenis’ te maken. Die duurt vijftien minuten, bevat tevens een indrukwekkende hoeveelheid diarree en kwam tot stand dankzij ‘kleine sproeiertjes gevuld met fruitsoep die in de monden van de acteurs geplaatst en door de crew bediend werden’.

Meest schaamteloze product placement – Topmakelaars

SBS Belgium kreeg onlangs een boete van 20.000 euro omdat ‘ERA de redactionele inhoud van Topmakelaars heeft beïnvloed’. Vermoedelijk het understatement van het jaar. Het duurde welgeteld twee minuten vooraleer er een ERA-kantoor in beeld kwam in het Play 4-programma over tien makelaars van het ERA-vastgoednetwerk. Gevolgd door een ERA-Fiat, een ERA-klembord, een ERA-speldje, een ERA-welkomstbordje, ERA-folders, ERA-reclamepanelen, ERA-pennen en uiteindelijk de boodschap ‘met dank aan ERA’. Om maar te zeggen: het is niet alsof de makers probeerden te verbergen dat ze een langgerekte reclamespot aan het maken waren.

Beste regenwormimitatie – Heidi Klum

Prima worm.

