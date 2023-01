Gemeenteraadslid voor Labour, advocaat, vlieginstructeur, computeranimator, motivatiespeechgever: Dave Rowntree droeg de voorbije jaren zoveel petjes dat men zou vergeten dat hij ook muzikant is, en wel drummer bij het Britpopbandje Blur. Geen nood, de brave man brengt het zelf in herinnering op zijn eerste soloworp. Onder auspiciën van producer Leo Abrahams (Wild Beasts, Brian Eno) roept Rowntree in songs als Devil’s Island en London Bridge dezelfde mistroostige geest op die Blur weleens uit de fles liet op hun latere albums, en ook als zanger legt hij bekend klinkende klemtonen. Niet onaardig, maar in afwachting van die reünieshows knallen we liever pakweg Beetlebum eens door de gangen.

Radio Songs indiepop Cooking Vinyl