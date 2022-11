Op The Ride sleept Daan de vertrouwde batterij synthesizers aan om flamboyante kathedralen van songs op te trekken. Stijlkenmerken: late gotiek met darkwave-ornamenten, maximalisme vol glinsterende arpeggio’s, met af en toe een grimmige industrial-opsmuk. De boekensteunen van deze plaat wijken af van wat ertussen zit: de instrumentale countrypostpunkpsalm Western (banjo! Kerkorgel!) aan het begin, de verstilde elegie voor verloren zus en vader Morning Sun op het einde. Verder is The Ride een werk dat elk uitstelgedrag in de kiem smoort: nu moet het gebeuren, met schuimende gretigheid en vlekken op je broek die je er niet meer uit krijgt.

The Ride electropop Integral/PIAS