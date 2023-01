Het Welshe zestal CVC – voluit Church Village Collective – ontstond in een gehucht in de omgeving van Cardiff dat effectief Church Village heet. De devotie van de groep spitst zich op dit debuut evenwel toe op het post-Beatles-poplandschap van de eerste helft van de jaren zeventig, waarin Britse bands zoals Badfinger, 10 cc en Ace de harmonieuze leemte opvulden zonder blind te blijven voor funk, protodisco, countrypubrock of een spacey gitaareffect. Met songs die uit het leven gegrepen zijn – over het verderf van mainstreamradio, een gesjeesd examen wiskunde of gewoon de deugd van feesten – geeft de groep er een goedmoedige, meerstemmige lap op. Gevolg: groovende retropop met de weldaad van een vroege lentebries.

Get Real retrorock CVC Recordings