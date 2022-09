Dat de debuutroman van Sally Rooney vroeg of laat verfilmd zou worden, stond buiten kijf. Niet alleen door het succes van de Ierse schrijfster – die werd gedoopt tot de ‘Salinger van de Snapchat-generatie’ – maar vooral vanwege de overdonderende superlatieven die kijkers gebruikten om de Hulu-serie Normal People te prijzen, gebaseerd op Rooneys gelijknamige tweede boek. In Conversations with Friends staat eveneens een getroebleerde liefdesrelatie centraal: de eenentwintigjarige Frances, vertolkt door debutant Alison Oliver, leert de elf jaar oudere acteur Nick (Joe Alwyn) kennen. De twee starten een affaire die leidt tot een existentiële zoektocht naar de liefde en hoe die in te vullen. Wanneer er ook iets gaande blijkt tussen Frances’ ex-vriendin Bobbi (Sasha Lane) en Nicks vrouw Melissa (Jemima Kirke) ontstaat een vierkantsrelatie die zelfs Salinger controversieel had gevonden.

Zondag 2/10, Canvas, 22.00