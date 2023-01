Het is een beetje laat om nu nog een lockdownfilm uit te brengen. De meeste stelden bovendien erg teleur, maar dit curiosum van Bertrand Bonello intrigeert in al zijn essayistische, experimentele zotheid én beperktheid. De Franse iconoclast, berucht om films als Nocturama en L’apollonide, slaagt erin om de desoriëntatie van die periode te weerspiegelen. Op haar slaapkamer bestrijdt een adolescente het isolement en de duizelingwekkende leegte van de lockdowndagen door nog fanatieker het internet af te schuimen op zoek naar filmpjes die de aandacht langer dan drie tellen vasthouden. Of door met vriendinnen de aantrekkelijkheid van seriemoordenaars te bespreken tijdens Zoom-sessies. Of door in de ban te raken van YouTube-hoogpriesteres Patricia Coma. Of door haar barbiepoppen in een perverse, popculturele, politieke soap op te voeren (die we in stopmotion zien). Haar chaotische slaapkameruniversum is een kinderspeeltuin in vergelijking met de nachtmerries waarin ze ’s nachts belandt. Ook die beeldt Bonello uit. Je kunt niet altijd volgen tijdens de soms sinistere, soms grappige droomreis die Coma is, maar het loont om het te proberen.

Bertrand Bonello met Louise Labèque, Julia Faure, Gaspard Ulliel