College Tour: Usain Bolt

Het langlopende College Tour heeft voor de aftrap van het nieuwe seizoen een internationale klepper gestrikt: komende zondag mogen Nederlandse studenten onder leiding van presentator Twan Huys de enige echte Usain Bolt de kleren van het gebeeldhouwde lijf vragen. Met acht gouden Olympische medailles en wereldrecords op de 100, 200 en 4×100 meter is de Jamaicaan vijf jaar na zijn pensioen nog altijd de eerste man aan wie het grote publiek denkt als het over atletiek gaat. Bolt heeft de looks en de attitude van een rockster maar wijdt zich na zijn wilde jaren aan zijn familie en de Usain Bolt Foundation, die kansarme jongeren aan een betere toekomst helpt. En aan lucratieve sponsordeals, natuurlijk. Neem voor uw televisiescherm de kenmerkende lightning bolt pose aan – Barack Obama en de Britse prins Harry gingen u al voor – en mis geen seconde van wat de snelste man ter wereld te zeggen heeft.

Zondag 16/10, NPO2, 20.20