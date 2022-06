Classic Albums: Gil Scott-Heron: Pieces of a Man

What’s Going On van Marvin Gaye en Sly Stones There’s a Riot Goin’ on waren bijlange niet de enige sociaalkritische soulklassiekers die in 1971 het levenslicht zagen. Pieces of a Man van Gil Scott-Heron is er ook zo een. De plaat wordt vandaag zowat gelijkgesteld met het invloedrijke openingsnummer The Revolution Will Not Be Televised, dat met zijn mix van soul, jazz en spoken word de komst van hiphop aankondigde, maar de plaat biedt zoveel meer. Ontdek in deze aflevering van Classic Albums bijvoorbeeld hoe het fluwelen geluid van Lady Day and John Coltrane en Home Is Where the Hatred Is de weg wees aan soulsterren die op dat moment nog luiers droegen, of hoe de zanger, die eerst en vooral een dichter was, ter plekke ontdekte dat muziek als vaseline voor zijn boodschap functioneerde. Scott-Heron raakte later aan de drugs en in de gevangenis. Hij maakte in 2010 een Johnny Cash-achtige ereronde met I’m New Here, dat kort voor zijn dood in 2011 werd geremixt door Jamie xx. Maar van de om en bij twintig platen die hij tijdens zijn leven heeft gemaakt, werpt Pieces of a Man nog altijd de langste schaduw.

