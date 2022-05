Chris Pratt ziet zichzelf al 45 minuten sterven in Jurassic World

Ze zijn eindelijk terug om uw trommelvliezen aan gort te brullen. In Jurassic World Dominion zijn de dino’s na miljoenen jaren opnieuw over de hele aarde uitgezwermd. De film breit daarmee niet alleen een episch einde aan de recente Jurassic World-trilogie, maar eveneens aan het verhaal dat in 1993 met Steven Spielbergs geliefde klassieker Jurassic Park begon. En daar hoort een reünie bij.

Dino’s in het wild

Aangezien corona een ongewoon grote krater heeft geslagen tussen Dominion en voorganger Fallen Kingdom (2018) vraagt u zich allicht af hoe die dino’s ook alweer in de vrije natuur waren terechtgekomen. Dat zit zo: in de vorige film werden ze uit hun geïsoleerde habitat Isla Nubar weggehaald omdat het eiland door een vulkaanuitbarsting bedreigd werd. Eenmaal op het vasteland werd door de dienstdoende bad guy een clandestiene veiling georganiseerd en wisten Owen Grady (Chris Pratt) en Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) op het nippertje te vermijden dat de dieren per opbod werden verkocht. Tijdens de spectaculaire finale kwam iemand op het goedbedoelde maar ondoordachte idee om het hele prehistorische zootje vrij te laten. Fallen Kingdom vangt vier jaar na die noodlottige avond aan. Dino’s en mensen moeten moeder Aarde met elkaar delen, en dat blijkt niet evident.

Velociraptor Blue heeft een baby, en dat is volgens Bryce Dallas Howard haar idee: ‘Trots!

Oude liefde

Geen Jurassic World zonder Jurassic Park: dit is zoals u weet het tweede drieluik van een gigantische franchise die met Steven Spielbergs klassieker uit 1993 begon. In die film zit ook de kiem van de mondiale malaise in Dominion vervat: was grootindustrieel John Hammond (Richard Attenborough) toen niet op het onzalige idee gekomen om op Isla Nubar een pretpark met gekloonde dino’s in te richten, dan zaten we nu niet met de gebakken peren. Het is dan ook niet meer dan fair dat de cast van toen mee puin komt ruimen. Voor miljoenen fans bestaat de grootste attractie van Dominion dan ook niet uit de nochtans weer heel spectaculair ogende reptielen, maar uit de rentree van Dr. Alan Grant (Sam Neill) en Dr. Ellie Sattler (Laura Dern). Die verbaasden zich er recent in Entertainment Weekly over dat ze in de originele film een romance beleefden, ondanks hun leeftijdsverschil van twintig jaar. Neill: ‘Ik had er nooit bij stilgestaan tot ik een artikel las met als kop “Oude venten en jonge meiden”. Het ging over filmrelaties van acteurs als Harrison Ford en Sean Connery met veel jongere actrices, en plots zag ik mezelf in dat lijstje staan. Helemaal welvoeglijk kon je dat niet noemen.’ Yep, de nineties lijken soms écht het Jura-tijdperk.

© National

Opgegeten door tweets

Ook Jeff Goldblum is er weer bij, net als Omar Sy uit de eerste Jurassic World. Nieuwkomers Mamoudou Athie en DeWanda Wise vervolledigen de potige ensemblecast. Met een beetje slechte wil zou je kunnen stellen dat de hoofdrolspelers alle hulp kunnen gebruiken om volk naar de bioscoop te lokken, al zult u ons niet horen beweren dat Bryce Dallas Howard en Chris Pratt geen charismatisch stel vormen. Howard dook de afgelopen jaren echter nauwelijks voor de camera op en legt zich net als haar papa Ron voornamelijk toe op regisseren. Ze heeft onder andere afleveringen van de Star Wars-reeksen The Mandalorian en The Book of Boba Fett op haar naam staan. De ook van Guardians of the Galaxy bekende Pratt heeft ergere problemen: hij groeide sinds Fallen Kingdom uit tot de ‘meest gehate Chris van Hollywood’, onder andere vanwege zijn connectie met een homofobe kerkgemeenschap en vermeende extreemrechtse sympathieën. Hij wordt door zijn collega’s door dik en dun verdedigd en blijft zowel bij Marvel als Jurassic World aan boord, al pitchte hij in een recent interview wel de gruweldood van zijn personage Owen Grady: ‘Stel je een sterfscène van 45 minuten voor waarin ik door hele kleine dino’s wordt opgegeten, te beginnen bij mijn tenen. Je zou me nogal eens zien acteren!’ Of die dino’s een metafoor zijn voor al die tweets waarin zijn ontslag wordt geëist, vertelde hij er niet bij.

Size Matters

Pratt merkte ook op dat Jurassic World Dominion hem qua omvang, cast en epische allure doet denken aan Endgame, het glorieuze slotakkoord van de Avengers-saga. Wij duimen met u dat de dino’s vanaf deze week net zo’n waardig afscheid krijgen, maar één zekerheid hebben we: als het met de cast en het script toch nog fout loopt, zijn er altijd nog de dino’s, die er anno 2022 realistischer dan ooit uitzien. Een iconische carnivoor als de T. Rex in de oorspronkelijke Jurassic Park heeft de tweede trilogie vooralsnog niet, maar Blue, een velociraptor die zich op beslissende momenten aan de kant van de mensen schaart, komt aardig in de buurt. In de trailer van Dominion is alvast te zien dat Blue een baby heeft, en dat is volgens Bryce Dallas Howard haar idee: ‘Op de set van de eerste film hield ik een lijstje bij met ideeën die Chris en ik hadden voor eventuele sequels. Onze regisseur Colin Trevorrow heeft me dat lijstje gevraagd toen hij het scenario voor Dominion schreef, en ik zweer je dat ‘Blue krijgt een baby’ een van de items was die erop stonden. Trots!’

Wie zijn dino’s liever wat imposanter heeft, zal evenmin teleurgesteld worden. Als de bende in de trailer oog in oog komt te staan met een exemplaar dat buiten beeld blijft, verzucht Jeff Goldblum: ‘Waarom worden ze altijd maar groter?’ Goldblum is zelf 1,94 meter: wat wordt dat straks voor u als die dino op het grote scherm verschijnt?

Jurassic World Vanaf 8/6 in de bioscoop.