Twee jaar geleden stelden wij Sabina Nurijeva (alias Chibi Ichigo) en haar vriend/producer Umi Defoort nog aan u voor als het ‘hiphopkoppel’ in De slimste mens. In de verte fonkelde toen al Chibumiverse, waarop het duo onderdook in de club. Sabina zet die tendens voort. Stel: het was in de nineties anders gelopen met Isabelle A, zodat het niet de A van Adams maar van acid house was geweest. Uit die parallelle kosmos springt Chibi nu tevoorschijn. ‘Zondig nu, bid later!’ sommeert ze u in Paranoia over een dreun zoals het oude Underworld die wel eens verkocht. Zweef en Stop waar je staat zijn knaldranghymnes zwanger van Bonzai en The Prodigy en Sabinception is een stevige brok Oostbloktrance. Vetjes.

Sabina dance Top Notch