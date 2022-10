De Morpho menelaus is een Amazonevlinder met felblauwe vleugels. Met zijn spanwijdte van 12 centimeter blijkt hij ook uitermate geschikt om aan strategische tepelcensuur te doen op de hoes van je debuutalbum. Charlotte Dos Santos breekt dus naakt uit haar cocon, met een plaat waarop de Noorse haar Braziliaanse roots gebruikt om een sprankelende cocktail van soul, bossanova en funk op smaak te brengen. Troeven daarbij zijn een kraakhelder stemgeluid en de leden van het Britse instrumentale combo Gotts Street Park, die ook al Celeste en Kali Uchis een authentiek gesneden klankmantel stileerden. Vaak verrassend (en) veelzijdig, zoals het tegelijk naar Minnie Ripperton en Tori Amos knipogende Angel in Disguise of het door sambapercussie uitgeleide Filha do sol.

