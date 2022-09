Cbat van Hudson Mohawke

Hoe een elf jaar oude song viraal ging dankzij een bizar seksverhaal.

De feiten

Tot voor kort was Cbat gewoon een obscure song uit 2011 van de Schotse producer Hudson Mohawke. Sinds 1 september 2022 staat Cbat vooral te boek als het slechtste nummer ooit om seks op te hebben.

Het begint met een 25-jarige man met de username TylerLife die zich tot de subreddit Today I Fucked Up richt met een uiterst specifiek euvel. Om ongemak in de slaapkamer te vermijden heeft hij enkele jaren geleden een playlist aangemaakt die hem moest helpen om het juiste ritme aan te houden. Alleen: na een relatie van twee jaar laat zijn vriendin nu weten dat ze problemen heeft met die playlist. En dan vooral met één nummer in het bijzonder: Cbat, toevallig net zijn favoriete seksnummer, maar volgens haar ‘een gigantische afknapper’. TylerLife zelf ziet het probleem niet, de rest van de wereld zodra die langer dan vijfentwintig seconden naar het nummer heeft geluisterd wel. Voor wie zich de moeite wil besparen: Cbat is een bizarre song die wordt vergeleken met ‘het geluid van een muis die gevangen zit in de klauwen van een uil en langzaam sterft’ dan wel ‘een opblaasbaar clownspeeltje dat van de trap valt’. Niet de opwindendste associaties.

Het internet amuseerde zich dan ook rot. Twitter ging uit zijn dak. TikTok probeerde zich voor te stellen hoe een seksbeurt op Cbat er zou uitzien. Anderen riepen op om een minuut stilte te houden voor de vriendin, ‘a real soldier’ die twee jaar lang in stilte had geleden. Maar vooral Hudson Mohawke plukt de vruchten van TylerLifes miserie. Hij promoot zijn nieuwe plaat Cry Sugar met de belofte dat die zich beter leent tot seks, licht Cbat op zijn Spotify-pagina uit met het bijschrift ‘stroke game’ en zag de song bovenaan in Spotify’s Viral 50-charts staan.

Vier nummers die wél geschikt zijn om seks op te hebben All the Time – Jeremih

Volgens een onderzoek van enkele jaren geleden het favoriete seksnummer van Amerikanen. Ondanks lyrics als ‘My dick is a pen, it’s written all over her face’.

Often – The Weeknd

Volgens datzelfde onderzoek de tweede populairste song. Al doet zowat alles van The Weeknd het goed in de slaapkamer. Op Save Your Tears na, misschien. ‘I’ll make you cry when I run away’ kan nogal een mood killer zijn.

Wannabe – Spice Girls

Zowel tekstueel als qua meezinggehalte misschien een verrassende keuze, maar 110 bpm blijkt volgens de wetenschap een ideaal sekstempo. ‘Zig-a-zig, ah’ krijgt plots een heel andere connotatie.

Smooth Operator – Sade

Telt ook 110 bpm: Smooth Operator van Sade, leverancier van de favoriete vrijmuziek van je ouders. De kans is dan ook niet gering dat u bent verwekt op Smooth Operator, een nummer over een gigolo.

De trivia

– Het magazine Dazed & Confused maakte een handige selectie van andere muziek waarop u beter niet kunt vrijen, met onder meer Crazy Frog, Death Grips en 100 Gecs.

– Minder ludiek nieuws: TylerLife liet intussen via een nieuwe Reddit-post weten dat hij en zijn vriendin uit elkaar zijn.

– Mocht u zich afvragen of hij zijn playlist niet gewoon achterwege had kunnen laten: dat heeft hij geprobeerd. ‘Onlangs hadden we seks zonder muziek, maar ik vertrouwde in mijn hoofd nog steeds op Cbat. Ze herkende het ritme en vroeg me te stoppen’, aldus de man.

– Het zou natuurlijk ook kunnen dat TylerLife ons allemaal liggen heeft met een van de pot gerukte shitpost. Eerlijk? We hopen het voor hem.

