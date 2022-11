Cassandra in Amerika

In haar nieuwe roman De openbaring voorspelt A.M. Homes het verleden. Dat levert veel gebabbel en weinig apocalyps op.

Dit kan niet waar zijn. Ontredderd volgen aanhangers van de Republikeinen in een hotelbar in Phoenix de verkiezingsuitslagen: Barack Hussein Obama zal de 44e president van de Verenigde Staten worden. Een zwarte man in het Witte Huis, hoe is het zo ver kunnen komen? Onder de ontgoochelden: Big Guy, een rijke tycoon die al zijn donaties aan de Grand Old Party in rook ziet opgaan. Weg geld, weg privileges, weg bevriende senators, weg rechtstreekse lijn naar het Oval Office.

Big Guy had het kunnen weten: John McCain moest per se die dolgedraaide heks Sarah Palin als running mate kiezen. En wat gaan we nu krijgen? Een socialist aan de macht die Amerika zal bekeren tot het communisme. Maar Big Guy zal het hier niet bij laten. Terwijl hij aan de bar single malts achterover slaat, bekokstooft hij een plan. Voorlopig is het nog een vaag plan. Eerst moet hij zich omringen met een aantal machtige gelijkgezinden: rechters, oud-generaals, spindoctors, Texaanse olieboeren die nu waarschijnlijk allemaal bibberend zitten te wachten op een zware belastingaanslag. Ze zullen elkaar in het geheim ontmoeten, op zijn ranch, en onder het genot van een sigaar een tegenaanval bedenken.

Centrale zin: Hemel en aarde zijn open en oneindig. Naarmate het helderder wordt, kleurt de lucht ergens tussen geboorte en Armageddon roze en rood.

Voor Big Guy is dit complot zijn laatste houvast. Zijn huwelijk staat op instorten. Zijn drankzuchtige vrouw Charlotte moet dringend in het Betty Ford Center opgenomen worden en zijn dochter Meghan… Wel, hij ziet haar graag, maar zijn oogappel is niet het grootste licht. Het is een braaf meisje, dat braaf op McCain heeft gestemd omdat papa dat gevraagd heeft, maar een Nobelprijs zit er niet aan te komen. Tenzij ze Nobelprijzen uitreiken voor paardenliefde. Want daar is Meghan top in.

Iedereen kan het verleden voorspellen. In haar nieuwe roman De openbaring kruipt de Amerikaanse schrijfster A.M. Homes in de rol van Cassandra – alwetend maar altijd genegeerd. In een blitse stijl kijkt ze naar het tijdperk van Obama en speculeert ze over de rechtse samenzwering die uiteindelijk Trump aan de macht heeft gebracht. Haar inkijkje in de conservatieve achterkamertjes intrigeert aanvankelijk, maar De openbaring bevat ook veel losse flodders en dito eindjes. De verhaallijn over een seriemoordenaar die ronddwaalt op Meghans kostschool sterft een stille dood, en de rare plottwist over Big Guys onechtelijk kind mist dramatisch effect.

Maar Homes is wel een meesteres in satire en spitante dialogen. Elk gesprek is een uitwisseling van zweepslagen, elke scène een kastijding van de dwaze rechterzijde. Helaas kan ze daarmee onze voorkennis niet insnoeren. We weten wat zich zal openbaren: Trump zal de macht grijpen en het presidentsambt verkrachten. Dat maakt het hele boek, hoe goed geschreven ook, enigszins overbodig.