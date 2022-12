Broker ***

Familiedynamieken fileren is wat de Japanse meester Hirokazu Kore-eda al een carrière lang doet, in alle gedaantes en desnoods contreien. Dit keer trekt hij voor het eerst door Zuid-Korea, in het zog van twee sjoemelaars die op zoek gaan naar adoptieouders voor een baby die in hun vondelingenschuif werd achtergelaten. Al gauw krijgen ze ook gangsters, flikken en een hoerenmadame achter zich aan. Het is een groteske pitch die leest als een grimassende thriller van de Coens en met zijn gladdige, digitale look is het niet Kore-eda’s meest geloofwaardige of mooiste film. Zelfs nu maakt de regisseur van Nobody Knows, Shoplifters en ander fraais er een warmhartige, complexe en finaal aandoenlijke roadmovie van met outsiders die elk hun angsten, ambities, achtergronden en dus ook redenen hebben, waardoor je al een halve sociopaat moet zijn om de film te bannen. Of is het een hele?

Hirokazu Kore-eda met Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doona