Het kan goed zijn dat pakweg het verenkleed van de kolibrie of het Formule 1-racewezen niet eens tot uw interesses behoren. Toch blijft u geboeid kijken wanneer die materies met een zekere schwung in beeld worden gebracht: u zakt een beetje dieper in uw zetel wanneer de stem van David Attenborough door de woonkamer klinkt en u zei vorig jaar ‘laat maar komen’ tegen het vierde seizoen van Drive to Survive, de succesreeks van Netflix die de F1 ten behoeve van de volslagen leek wist te kaderen als een sappige soapreeks. De makers van laatstgenoemde hopen nu dat flitsende, gladde elan over te dragen op Break Point, een serie die inzoomt op het mannen- en vrouwentennis. Onder meer Maria Sjarapova en Andy Roddick laten zich volgen tot achter de schermen van felbevochten grand slams, met alle ‘no balls, no glory’-retoriek die daarbij hoort.

Nu op Netflix