‘Keep it on the one’, zo heft LA-toetsenist Brandon Coleman aan het begin van zijn derde langspeler een mantra aan. Het is de basisregel van de funk, maar Interstellar Black Space mikt veel hoger dan dat. Voor Coleman (een virtuoos die te horen is op platen van Kamasi Washington, Thundercat en Flying Lotus) is de melkweg het doel en fusion de poolster. Zijn kleurrijke elektronische klavierwerk en occasionele vocoderzang grijpen meer terug naar de galactische seventiesescapades van Herbie Hancock en George Duke dan naar George Clinton. Een toefje r&b, een streep Stevie Wonder, wat instrumentale jazzpassages: Coleman koestert zijn spirituele band met de Afro-Amerikaanse muziekgeschiedenis, dikwijls in instrumentale maar daarom niet minder jubelende composities.

Interstellar Black Space funk/fusion Brainfeeder